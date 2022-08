Si está en primera fila de la parrilla, es muy difícil de adelantar pero, incluso cuando sale desde la parte trasera del grupo, sigue teniendo posibilidades de ganar. Las estadísticas de la carrera confirman su reputación de ataque: en las 21 carreras de la temporada pasada, recuperó nada menos que 79 puestos mejorando su posición de salida en la friolera de 15 ocasiones. Solo perdió posiciones dos veces y otras dos terminó donde había empezado, mientras que en un par de carreras no pudo terminar.





«En mi naturaleza está pelear siempre que puedo», asegura Arthur. «No me conformo con un puesto si me doy cuenta de que puedo hacerlo mejor con el coche que me han dado. A veces cometo errores, porque en una vuelta de clasificación o en un duelo no siempre puedes ser perfecto. Pero no creo que pudiera perseguir mis sueños, mis objetivos, si cambiara mi forma de ver la competición».