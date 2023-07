Construir para el futuro

Como si todo ello no fuera suficiente, además este verano Ferrari competirá en el Royal Borough of Windsor del Reino Unido cuando la atracción Build and Race también llegue al emplazamiento británico de LEGOLAND®.

Los aficionados podrán disfrutar de tres zonas distintas denominadas The Garage (El taller), Build and Test (Construye y prueba) y Race (Compite). Una vez más, cuando los coches estén montados, los visitantes podrán escanearlos digitalmente y ponerlos a prueba en el circuito de Fiorano.