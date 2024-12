Pero el joven había emprendido el camino y empezó a correr con motos en 1950 a nivel local antes de convertirse en profesional en 1952. Debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo a bordo de una Norton y después se pasó a la marca italiana MV Agusta, un binomio que se convertiría en uno de los más exitosos de todos los tiempos, ya que Surtees se hizo con siete títulos mundiales, tres en la categoría de 350 cc en 1958, 1959 y 1960, y cuatro más en la máxima categoría de 500 cc en 1956 y tres años seguidos de 1958 a 1960.

La leyenda dice que fue su compatriota Mike Hawthorn el primero en sugerir que cambiara la moto por las cuatro ruedas. El piloto de Ferrari acababa de ganar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 1958 y, al encontrarse compartiendo mesa con Surtees en un acto del Sportsman of the Year en el Park Lane londinense, al parecer el travieso corredor de Yorkshire dijo bromeando: «Oye, John, alguna vez deberías probar un coche. Se tiene en pie con más facilidad».

Un año más tarde, Colin Chapman, jefe de Lotus, se puso en contacto con Surtees y le proporcionó un coche de Fórmula 1 para eventos que no coincidieran con los compromisos sobre dos ruedas del prometedor piloto. Surtees pronto demostró su valía al terminar segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Su paso por MV Agusta le permitió aprender algo de italiano, ya que los mecánicos del equipo no hablaban inglés, y era consciente de que lo mismo ocurriría con la gente de Maranello y su fundador, Enzo Ferrari. Surtees sabía que Ferrari era un personaje extremadamente exigente que pedía mucho a sus técnicos y sus pilotos, alguien que no ocultaba su ardiente deseo de vencer a toda costa. Por eso, cuando le llegó el primer acercamiento de Maranello, el polifacético joven inglés respondió con un educado «no, gracias». Simplemente no se sentía preparado todavía para viajar al «planeta rojo».