Regreso a la grandeza: Arturo Merzario

Según un cálculo inevitablemente aproximado, Arturo Merzario ha disputado más de 1300 carreras. Y hoy, desafiando sus 80 años, continúa compitiendo con coches clásicos en diversos lugares del mundo.

Sin embargo, todavía tiene clavada la espina del Le Mans de 1973: «Conseguí la pole position, que se había convertido en la clave de las carreras deportivas porque siempre conducías al límite, casi sin táctica. Así que tomé fácilmente la delantera.

A Carlos Pace no le gustaban especialmente las carreras de larga distancia, así que en esa competición conduje durante 18 horas y 36 minutos, pero no me quejé. Siempre me ha encantado mi trabajo. Si fuera por mí, estaría siempre al volante».