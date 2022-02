«Luego viene el examen técnico: ¿hay que reparar las piezas mecánicas o reconstruirlas totalmente? Y por último está la carrocería, para la que tenemos la suerte de contar con los servicios del Centro Stile Ferrari. Son capaces de escanear el coche en 3D para poder compararlo con las fotos originales o quizá con un coche superviviente sin restaurar.





»En el caso del 412 P n.º 0844, la carrocería original era de Drogo, por lo que tenemos un plano de disposición general, pero no dibujos exactos. Y estos coches estaban hechos a mano, por lo que en cualquier caso cada uno era ligeramente diferente. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algunas modificaciones en la carrocería actual, cambios que realizaron nuestros socios externos utilizando el método original de conformación del metal con un martillo de cabeza blanda sobre una plataforma móvil de madera. No se les permite utilizar una "rueda inglesa" para rotar los paneles, porque les da un acabado diferente y no es auténtico».