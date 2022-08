Como explica Lemercier: «El proceso es muy similar al de los coches de producción. Es muy lineal. La creación de ideas comienza en 2D. El equipo de diseño trabaja con las imágenes a partir de las instrucciones y después en 3D. Luego viene un modelo físico de tamaño natural, pintado y detallado». Más que una herramienta para definir la forma en el proceso de diseño, se trata de un modelo de referencia para validación. «Pero también es una oportunidad para enseñar al cliente lo que está comprando», añade riendo.





El cliente disfrutó tanto de la experiencia como del coche. «Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Tengo mucha suerte de haber podido hacerlo. Ahora conozco a mucha gente en la fábrica. Hubo grandes sonrisas y abrazos cuando volví después de la pandemia. Era como si hubiera llegado la primavera».





«Por supuesto, no tiene sentido desde el punto de vista económico», afirma. «La verdadera experiencia está en todo lo que conlleva, en toda la gente que participa... nunca olvidaré lo vivido en estos últimos cuatro años. No se lo he agradecido lo bastante». Para ello, pidió especialmente que el SP48 Unica se mostrara a toda la plantilla de Ferrari. «De lo contrario, los empleados solo lo verían en una revista. Y eso no está bien».