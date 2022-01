En cuanto al tema de la familia, Charles no oculta lo importante que fue su padre para convertirse en piloto. Hervé Leclerc corrió en la Fórmula 3 durante los años 80 y 90, pero, lamentablemente, falleció en 2017 tras una larga enfermedad. «Mi padre me introdujo en el automovilismo, así que no sé si me habría convertido en lo que soy de no ser por él», admite Charles. «Aunque creo que de todas formas habría acabado siendo piloto de carreras, ya que está en mi ADN. Es lo que más me gusta hacer. Pero no creo que hubiera llegado a la Fórmula 1 sin él», continúa. «Su ejemplo fue fundamental para mi crecimiento, como piloto y como persona».