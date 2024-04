Un nuevo soplo de vida

Y eso también incluye los modelos de producción más reciente. Es innegable que los modelos modernos de Ferrari se convertirán a su vez en los clásicos del mañana como parte de un proceso dinámico en el que los coleccionistas progresivamente adoptarán modelos más recientes como, por ejemplo, el Testarossa «monospecchio» de los años ochenta.

De hecho, no hay barrera de antigüedad mínima para que los coches reciban la atención rigurosa, especializada y meticulosa de Ferrari Classiche, pero sí tienen que tener al menos veinte años para recibir el codiciado Certificado de Autenticidad. El departamento está muy abierto a los clásicos modernos, como el 550 Barchetta Pininfarina que aparece aquí, un hermoso coche sometido recientemente a importantes labores de restauración en Maranello.

La clave está en la originalidad. No es solo vital mantener los coches en estado óptimo, sino también con las especificaciones exactas con las que salieron de fábrica. El servicio de certificación de Ferrari Classiche garantiza la autenticidad y la homologación original de los coches. ¿Por qué es tan importante? Porque cada modelo se creó con un diseño particular para funcionar de una determinada manera en el momento en que se concibió. Cambiar algo significa que, en efecto, ya no es el mismo vehículo.