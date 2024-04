Un nuevo Icona ha nacido

Los Monza SP1 y SP2 fueron las primeras encarnaciones del programa en 2018, pero, mientras aquellos coches invocaban las seductoras imágenes de las barchettas de Ferrari de los años 50, el nuevo Ferrari Daytona SP3 se inspira en el espíritu de los prototipos deportivos de los años 60, una década que ahora se considera la época dorada de las carreras de ruedas carenadas y un punto de referencia perdurable para generaciones de ingenieros y diseñadores.





Aunque hay varios Ferraris icónicos que han influido claramente en el diseño del Ferrari Daytona SP3, incluidos el 350 Can Am y los 512, es quizá el 330 P3 el que más ha marcado no solo su diseño, sino nombre mismo.