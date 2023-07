Una leyenda para una leyenda

«Nunca había trabajado con ellos porque el proyecto empezó hace unas temporadas», relata Roversi de su colaboración con Maranello. «Pero me gusta su trabajo, es un gran trabajo. Y me alegró que me llamaran». El maestro de la fotografía, halagado. No sucede a menudo.





Iannone añade para explicar: «Elegí dedicarme a la moda porque era lo que había querido desde niño. Para mí no había otra cosa. Y entre mis héroes estaba Roversi».





Contratado por Ferrari como director creativo de diversificación de marca en 2019, Iannone se encargó de llevar la marca al mundo de la moda. «Entonces, en cuanto el proyecto cobró forma y estuvimos listos para una gran campaña, no tuve dudas: Roversi era el fotógrafo que quería. Y así fue. Casi como si estuviera escrito en mi historia y en la historia de Ferrari».