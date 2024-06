FERRARI ANUNCIA NUEVOS NEUMÁTICOS PARA EL ENZO FERRARI SUPERCAR

Las pruebas de desarrollo de un neumático completamente nuevo, desarrollado en colaboración con Pirelli, para el Enzo Ferrari 2002 han finalizado hoy.

Ferrari también ha aprobado oficialmente el uso de nuevas versiones de los neumáticos ya ofrecidos por Pirelli para el F40 y el F50.

Ferrari continúa el desarrollo de un neumático Pirelli específico para el GTO con el objetivo de ofrecer neumáticos con compuestos modernos para todos sus modelos superdeportivos

Las pruebas del nuevo neumático Pirelli P Zero Corsa System desarrollado específicamente para el Enzo Ferrari han finalizado hoy en la pista de Fiorano. Manteniéndose fiel al original en términos de tamaño y relación de aspecto, el nuevo neumático utiliza materiales, compuestos y tecnología de última generación para ofrecer niveles de agarre, rendimiento y seguridad a la par de los de un neumático moderno. Este neumático P Zero Corsa System está disponible para el Enzo Ferrari en las medidas originales 245/35 R19 (delantero) y 345/35 R19 (trasero) y presenta dos dibujos diferentes direccionales y asimétricos diseñados para contrarrestar el aquaplaning.

Ferrari también ha aprobado oficialmente el uso de los neumáticos P Zero y P Zero Corsa System de la gama Collezione ya ofrecidos por Pirelli para el F40 y el F50. En su lanzamiento en 1987, el F40 fue el primer coche de altas prestaciones equipado con el nuevo neumático Pirelli P Zero. Pirelli ha presentado ahora una versión actualizada, en las medidas originales de 245/40 R17 (delantero) y 335/35 R17 (trasero), que ha sido modificada para que coincida con las letras originales en las paredes del neumático.

Los neumáticos P Zero Corsa System de la gama Collezione para el Ferrari F50 de 1995, en las medidas 245/35 R18 (delantero) y 335/30 R18 (trasero), también fueron sometidos a pruebas de desarrollo en Fiorano para garantizar que respetan las prestaciones de los neumáticos originales en cuanto a características de manejabilidad y tacto.

Actualmente el neumático que equipará al GTO de 1984 está en fase de desarrollo. Ferrari dedicará a este icónico modelo un Legacy Tour del 1 al 4 de octubre con un recorrido que llevará a los coches desde los Dolomitas italianos hasta Maranello. El neumático que Pirelli ha preparado para el GTO es un P7 Cinturato desarrollado originalmente a partir de la experiencia atesorada desde 1974 en el Campeonato del Mundo de Rallyes, y posteriormente continuada en los coches deportivos de producción en 1976. El primer neumático moderno con una baja relación de aspecto para mejorar la maniobrabilidad, el P7 estará disponible en las medidas originales (225/50 R16 delante y 265/50 R16 detrás), y de nuevo presenta un aspecto de época combinado con materiales modernos y tecnología de construcción.

Con la homologación oficial de los neumáticos de recambio para estos cuatro superdeportivos legendarios, Ferrari demuestra una vez más su compromiso de ofrecer a los propietarios de los modelos históricamente importantes del Cavallino Rampante la tranquilidad de que sus coches pueden circular con seguridad por las carreteras.