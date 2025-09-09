MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA El motor térmico del 849 Testarossa corresponde a la última evolución del galardonado V8 biturbo de Ferrari: entrega 830 CV —50 más que su predecesor— y alcanza una potencia específica de 208 CV/l. Este rendimiento se ha logrado sin modificar la cilindrada, gracias a una revisión completa de sus componentes.

MOTORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA HÍBRIDO El 849 Testarossa incorpora una arquitectura PHEV inspirada en el SF90 Stradale, que combina el motor térmico V8 con tres propulsores eléctricos para alcanzar una potencia total de 220 CV. Dos de estos motores están ubicados en el eje delantero y conforman el sistema RAC-e (Regulador Eléctrico de Ajuste de Curva), responsable de habilitar la tracción total (4WD) y el torque vectoring, optimizando así la adherencia y la eficacia en la salida de las curvas. El tercer motor eléctrico, situado en el eje trasero, es el MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), derivado directamente de la experiencia de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1.