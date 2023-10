Four youngsters on track for the second FDA-ACI Scouting camp

Tre new entry e una vecchia conoscenza sono i protagonisti del secondo scouting camp organizzato dalla Ferrari Driver Academy insieme all’ACI (Automobile Club d’Italia) che ha preso il via a Maranello. Sono coinvolti quattro piloti classe 2007 e 2008, gli italiani Emanuele Olivieri e Mattia Colnaghi, l’olandese – figlio d’arte – René Lammers e il lettone Tomass Stolcermanis, che era già stato tra i protagonisti di un camp a Fiorano nel 2022.

Programma. I ragazzi saranno come al solito impegnati in una serie di giornate tra la pista di Fiorano e la sede della Scuderia a Maranello con sessioni dedicate a diversi ambiti, come la preparazione fisica, quella teorica e la gestione dello stress. Il momento apicale sarà come al solito quello in pista, quando i quattro talenti avranno la possibilità di girare con una monoposto di Formula 4 dotata di gomme Pirelli – Technical Partner di FDA negli Scouting Camp – in tutto e per tutto identiche a quelle impiegate nelle gare di campionato.

In gara per le World Finals. Al termine del camp, gli esperti di FDA si riuniranno e decideranno se tra i quattro esaminati ci sia qualcuno che merita di essere portato alle Scouting World Finals di fine anno, l’evento nel quale si decide se aggiungere un pilota al gruppo di FDA. Attualmente fanno parte della Academy sette ragazzi e due ragazze.