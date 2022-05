Barcelona 19 luglio 2020

We met up with the drivers from Race 2 of the Trofeo Pirelli, straight after stepping off the podium, to get the first reactions. Thomas Neubauer, Trofeo Pirelli Race 2 winner Emanuele Maria Tabacchi, Trofeo Pirelli Race 2 second classified Fabienne Wohlwend, Trofeo Pirelli Race 2 third classified Frederik Paulsen, Trofeo Pirelli Am Race 2 winner Frederik Espersen, Trofeo Pirelli Am Race 2 second classified Olivier Grotz, Trofeo Pirelli Race 2 third classified