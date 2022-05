07 aprile 2016

Okayama, 7 aprile 2016 – La stagione 2016 del campionato giapponese Super GT parte da Okayama. Anche in questa stagione le vetture sono divise in due classi, la GT500 e la GT300. In questa classe ci sono molti modelli GT3 all’esordio tra cui la 488 GT3 numero 51 del team LM Corsa che sarà portata in pista da Akihiko Tsuzuki e Morio Nitta. Precedenti. Tre le vittorie Ferrari ad Okayama, inizialmente conosciuto come Aida. La prima risale al 2004 nell’All Japan GT Championship grazie alla 360 Modena del Team Gainer che si impose nella classe GT300 con Atsushi Yogou e Tetsuya Tanaka. Tre anni più tardi, nell’ambito del campionato Japan Le Mans Series, la 550 Maranello del team Hitotsuyama Racing si impose nella classe GT1 con il trio giapponese formato da Akira Iida, Tomonobu Fujii e Mikio Hitotsuyama. L’ultima vittoria risale al 2009 ed è relativa all’Asian Le Mans Series. Nella prima gara di stagione ad imporsi nella categoria GT2 con la F430 GTC del Hankook Team Farnbacher furono Dominik Farnbacher e il compianto Allan Simonsen. Anche in questo fine settimana sono previste due gare, una al sabato e una la domenica.