XX Programme and F1 Clienti in action at Portimão

Tornano in pista per due giorni di test privati le vetture del Programma XX e di F1 Clienti sullo splendido tracciato di Portimão, nell’Algarve. Il quinto round dei due programmi più esclusivi del Cavallino Rampante viene disputato in Portogallo in sostituzione dell’appuntamento originariamente previsto a Suzuka.

L’impianto, in questo 2022, ha ospitato già diversi eventi in cui le Ferrari sono state protagoniste, come il primo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe o la gara di apertura del DTM in cui sono impegnate le 488 GT3 Evo 2020 di Red Bull Alphatauri AF Corse.

Otto gli esemplari del Programma XX impegnati sulla pista di 4653 metri che, sin dalla sua inaugurazione, ha incontrato il gradimento dei piloti per il suo disegno spettacolare ed impegnativo. Sette le FXX-K Evo che affronteranno il tracciato, accompagnate da una 599XX Evo.

Il suono del 10 cilindri aspirato della Ferrari 150º Italia, invece, si intervallerà tra le varie sessioni previste nel programma del 20 e del 21. Si tratta della cinquantasettesima monoposto costruita dalla Ferrari per partecipare alla stagione 2011 di Formula 1, in cui conquistò nove podi e una vittoria grazie a Fernando Alonso.