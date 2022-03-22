去年，法拉利经典车部门庆祝了成立15周年。自2006年成立以来，该部门一直致力于修复、维护和验证不同时代的跃马跑车，包括各种传奇车型，如在1967年戴通纳24小时耐力赛胜出的 412P ，以及首辆赢得一级方程式比赛的法拉利 357 F1。

经典车部门位于工厂内部，见证了恩佐·法拉利于1947年3月12日推出了首辆以其名字命名的跑车---125 S，为法拉利75年的工艺、奉献精神、传统和创新奠定了坚实基础。