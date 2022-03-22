去年，法拉利经典车部门庆祝了成立15周年。自2006年成立以来，该部门一直致力于修复、维护和验证不同时代的跃马跑车，包括各种传奇车型，如在1967年戴通纳24小时耐力赛胜出的 412P ，以及首辆赢得一级方程式比赛的法拉利 357 F1。
经典车部门位于工厂内部，见证了恩佐·法拉利于1947年3月12日推出了首辆以其名字命名的跑车---125 S，为法拉利75年的工艺、奉献精神、传统和创新奠定了坚实基础。
1953 年法拉利 500 Mondial 的原始车型“mascherone”
优越的地位位置实际就意味着经典车部门员工能够随时访问法拉利历史档案库，这里收集并完好保存了自1947年以来生产的每辆法拉利的装配表。通过这些表格，他们不仅可以确保所有的修复工序都按照与最初生产汽车时完全相同的规格进行，而且还可以使用蓝图为修复项目制作单个工程部件，因为有些部件无法通过任何其他途径获得。
展出的 15 辆法拉利里，其中一些由 Classiche 部门修复，这些都是该品牌运动灵魂的真实历史体现
法拉利经典车部门不向公众开放，因此，“Ferrari Forever”展览是一场真正的独家体验。这里可以看到该部门独特工作的各种细节，诸如防伪证书（专为所有法拉利公路车、跑车和20岁以上的原型车保留），以及由高度专业的技术人员进行的维护，深入了解法拉利发动机的秘密以及每款车型的独特之处。
不过，一场完美的展览当然不能缺少美轮美奂的跃马跑车，这次展出的15辆精品可谓彰显了最纯粹的跃马运动灵魂，其中一些还是由经典车部门修复的杰作。
法拉利 Classiche经典车部门并不向公众开放，这使得“Ferrari Forever”展览成为真正的一次性体验
由设计师兼车身制造商Sergio Scaglietti亲手打造的Grand Turismo 1956 250 GT Competizione Tour de France与宾尼法利纳的限量版 1959 250 GT Cabriolet交相辉映，可谓是彰显法拉利青睐蔚蓝海岸和加利福尼亚迷人目的地，以及展示芭芭拉·赫顿（Barbara Hutton）等著名艺人和名流日常生活的完美典范。
除了展出的经典车型外，当然也不能错过法拉利在1940至1960年蓬勃发展时期打造的超凡工艺杰作。当时，为了制造出符合设计师构思的车型，车身制造商会打造一个参考模型来确定车辆的最终轮廓。法拉利主要使用铝质金属板，均为手工成型，然后再巧妙“缝合”起来。展览将会展示其中一个模板：1953年法拉利500 Mondial的原始“Mascherone”。
为纪念其成立75周年，“Ferrari Forever”讲述超越时间的卓越传承，这种传统将继续创新并延续到未来。这也提醒我们，每辆法拉利都具备成为未来经典的先天潜力。