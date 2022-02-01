2021年，法拉利经典车部门庆祝其成立15周年，而纪念这一时刻的最好方式或许就是修复跃马最重要的赛车之一了。
这辆412 P在1967年戴通纳24小时耐力赛上让法拉利展示了斩获前三甲的帽子戏法，击败了劲敌福特和保时捷车队，为这支在1966年赛季落败的车队恢复了荣誉。
这辆 412 P 车身并非是在工厂流水线生产的。 现在严格按照当时使用的手工方法进行修复
像许多旧赛车一样，412 P号码为#0844的底盘最初为征战1966年赛季的330 P3而建造，之后就过着曲折的生活。它参加了1966年的赛百灵、Targa Florio以及勒芒耐力赛，随后为路易吉·基内蒂（Luigi Chinetti）的美国NART经销商而改装进412 P Berlinetta。
1967年，它参加了蒙扎1000公里的比赛，并再次征战勒芒耐力赛。但它最傲人的战绩来自当年的戴通纳24小时耐力赛，在佩德罗·罗德里格斯（Pedro Rodríguez）和让·吉切特（Jean Guichet）手下表现出色，获得第三名，落后于另外两组法拉利车手。
412 P，底盘 #0844，这是一辆 330 P3 赛车的改装车，使用了由独立车身制造商 Drogo 为 1967 赛季专门升级的车身
同年晚些时候，赛车回到意大利，但是#0844号底盘为北美Can-Am比赛使用的Spider车身进行了改造，并在美国继续比赛到70年代初。在美国，它经历了少数收藏家之手，然后在90年代末期重新改造，回归其1967年的412 P Berlinetta车身风格，并最终在2019年回到法拉利经典车部门进行认证和全面修复。
法拉利技术援助和法拉利经典车部门的负责人安德里亚·莫德纳（Andrea Modena）解释说：“这样的修复项目有三个主要元素。首先是评估，我们的认证委员会由独立于法拉利公司的专家组成，以确保其公平公正，评估将分析汽车的真实性，以便告知客户需要做什么”。
未上漆前，可以充分欣赏 412 P 的原始美感。 然而，与所有赛车法拉利一样，它的样式严格遵循以功能为驱动
“然后是技术检查，查看机械部分是否需要修理或完全重建。最后是车身检查，我们有幸能够得到法拉利设计中心的协助。他们能够对汽车进行3D扫描，将其与原始图片或与未修复过的幸存汽车进行比较”。
“就412 P #0844底盘而言，原来的车身由Drogo制作，所以我们有一个总体布局图，但没有精确的蓝图。而且这些车都是手工制作，所以每辆车都存在细微的差别。我们发现需要对目前的车身进行一些改动，这些操作由我们的外部合作伙伴完成，采用原始金属成型方法，也就是使用软面锤在木质车模上敲打。他们不允许使用‘英国车轮（English wheel）’来轧制面板，因为这会产生不同的表面效果，而且不真实”。
精美修复的 412 P。虽然支撑散热器的车架需要重新制造，但发动机仍然是原装的
车身是唯一没有在内部完成的修复元素，这在当年也是常常由外部完工。法拉利工程师检查了#0844号底盘和动力传动系统，发现它总体上还完善，还配有匹配编号的发动机。
幸运的是，复杂的管状底盘基本上完好无损。莫德纳解释道：“底盘实际上很难改装，因为它用于输送油、燃料和冷却剂等流体。但同样意味着，底盘管处于良好状态非常重要。我们不得不重新制造的少数部件之一是支撑散热器的特别框架，它位于车头非常低的位置。不过我们的档案库内保存着原始图纸，所以我们能够精巧地重新制作”。
#0844号底盘是法拉利经典车部门在2021年期间25个全面修复项目之一，同时还大约有40多个其他的修复委托。自2006年以来，部门的员工人数几乎翻了一番以满足客户需求。当涉及到法拉利412 P这样具有重要历史意义的赛车时，一切都不足为奇了。借用乔治·奥威尔的话：“所有的法拉利都很重要，但有些法拉利比其他的更重要。”