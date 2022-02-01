2021年，法拉利经典车部门庆祝其成立15周年，而纪念这一时刻的最好方式或许就是修复跃马最重要的赛车之一了。





这辆412 P在1967年戴通纳24小时耐力赛上让法拉利展示了斩获前三甲的帽子戏法，击败了劲敌福特和保时捷车队，为这支在1966年赛季落败的车队恢复了荣誉。