由奥雷利奥·兰普雷迪（Aurelio Lampredi）设计的自然吸气式V12发动机终于让法拉利占据上风，与当时堪称无所不能的超级增压阿法罗密欧抗衡角逐。如今，极具里程碑意义的赛事之一---1951英国大奖赛再次成为众人关注的焦点。
令人难以置信的是，在这场史诗般的角逐中，其中一辆由传奇车手阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）驾驶的法拉利375幸存下来，底盘编号为5号。鉴于该款车型以及该特定比赛对法拉利竞技历史的重要性，马拉内罗经典车部门必然是对其进行全面修复的不二之选。
尽管大部分原始车身底盘完好无损，但也只能必须根据存档图纸创建全新的车身
经典车部门主管安德里亚·摩德纳（Andrea Modena）是这个充满激情团队的领导者，该团队致力于对车型的详细历史研究和全面修复。得益于无可匹敌的技术档案以及历史学家、认证团队和工作车间专业人员的贡献，法拉利经典车部门能够追溯自汽车制造以来所有对其进行修改的步骤。
在1951年赛季结束时，该辆赛车卖给了私人藏家奇科·兰迪（Chico Landi），并重新涂上了黄色，以便彰显其巴西传统。1952年，他以这辆赛车在欧洲参加了比赛，包括在银石赛道和蒙得维的亚（Montevideo）的赛事，以及法国的阿尔比大奖赛。 在接下来的两年里，他还在因特拉戈斯（Interlagos），博阿维斯塔（Boavista）和布宜诺斯艾利斯一展其英姿。
观看视频 Classiche 经典车部门为 375 F1 注入活力
1955年，兰迪将375运回意大利，以便让Scaglietti车身工厂将其改造成具有750 Monza风格的运动型赛车，尽管当时保留了中央驾驶位置。两年后，它遭受了将其V12发动机换成雪佛兰V8的耻辱，并以此配置参加了因特拉戈斯的比赛。车身在1959年和1960年期间再次进行了进一步修改，其最后一次比赛应该也是在1964年的因特拉戈斯赛事。
科林·克拉布（Colin Crabbe）是一位历史赛车的收藏家，在寻找奇珍异宝方面具有独特的天赋，正是他在70年代时买了5号底盘的残骸，然后将其委托给了英国同胞和赛车修复师托尼·梅里克 (Tony Merrick) ，进行全面完整的重建。修复程序包括打造一个全新的车身，因为历经了40多年，法拉利经典车部门的专家对其现状颇有微辞。
1951 年那场著名的胜利对法拉利来说非常重要，因此将完整的修复委托给马拉内罗的 Classiche 经典车部门是再合适不过的了
经典车部门于2019年9月开始拆卸汽车，并很快意识到支撑车身的拱形框架不正确。“它当时采用了圆形管重建，就像是375 Indianapolis车型，而不是方形部件，而且其形状并不对，特别是在油箱区域。不过，防火墙以后的车底盘完全保持了原样，尽管在安装雪佛兰V8时，前端已经改变，但数字‘5’依然印刻在驾舱区域。” 更令人难以置信的是，托尼·梅里克于70年代修复期间，在5号底盘上安装的V12发动机竟然是该车的原装发动机，并且状况良好。
查尔斯·勒克莱尔 (Charles Leclerc) 将修复后的 375 开上了银石赛道
从美观的角度上看，修复时最具挑战性的部分是创造一个全新的车身。重新制作其支撑结构时参考了原始图纸。对于车身外壳的形式，专门打造了一个1:3比例的模型，然后调整至直到完全正确。随后用木块塑造面板，就像回到当年建造的那一天。
自从冈萨雷斯驾驶375赢得1951年英国大奖赛以来，差不多已经过去了七十年，法拉利赛车手夏尔·勒克莱尔在银石赛道上展示了修复后的5号车底盘。 让我们一起观看法拉利官方YouTube频道上的精彩视频：任何人聆听过一次V12在银石机库直道（Hangar Straight）的噼啪声，将永世难忘。