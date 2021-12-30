由奥雷利奥·兰普雷迪（Aurelio Lampredi）设计的自然吸气式V12发动机终于让法拉利占据上风，与当时堪称无所不能的超级增压阿法罗密欧抗衡角逐。如今，极具里程碑意义的赛事之一---1951英国大奖赛再次成为众人关注的焦点。





令人难以置信的是，在这场史诗般的角逐中，其中一辆由传奇车手阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）驾驶的法拉利375幸存下来，底盘编号为5号。鉴于该款车型以及该特定比赛对法拉利竞技历史的重要性，马拉内罗经典车部门必然是对其进行全面修复的不二之选。