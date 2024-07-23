Есть люди, которым нравятся модели V12. Есть люди, которые любят модели V12. Затем... есть Стивен Виктор.
«О да, это определенно навязчивая идея», - признается он, и удивительно открытая улыбка расплывается по его выразительному молодому лицу, которое не соответствует его сорока двум годам.
Он не заглядывает в свой «довольно полный гараж», где в настоящее время хранятся пять, «нет, подождите минутку, шесть автомобилей с двигателем V12». Это гараж, на который у руководителя музыкальной индустрии большие планы. Его домашний офис в штате Нью-Йорк оформлен в виде традиционного японского сада. «Но в новом доме, который я строю, все будет создано вокруг машин, - говорит он с энтузиазмом. - Идея заключается в том, что из каждой комнаты вы будете смотреть на автомобиль. Они станут частью дома».
Любовь Стивена Виктора к Ferrari очень глубока. Любой, кто сомневается в степени его одержимости, может спросить, как зовут его четырехмесячного сынишку: V XII. Да, название V12, написанное римскими цифрами.
Даже для отца, добившегося огромного успеха в качестве продюсера, искателя талантов и промоутера ведущих имен в мире хип-хопа и рэпа - музыкальных жанров, известных своими неординарными псевдонимами, - это кое-что. «Дома я зову его просто Ви», - говорит Виктор, сияя своей обаятельной улыбкой. Он «обвиняет» Фарелла.
Это Фарелл Уильямс, знаменитый рэпер и создатель люксовых брендов. «Он мой очень хороший друг», - объясняет Виктор. Именно Фарелл предложил букву «V», потому что это мой пятый ребенок. Потом моя жена захотела добавить «двенадцать», потому что она знает о моей одержимости автомобилями V12».
Несмотря на то, что еще в детстве он был «увлечен автомобилями, особенно Ferrari», только в 2016 году руководитель музыкальной индустрии, выросший в Бруклине (Нью-Йорк) в семье иммигрантов с Гаити, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, позволил себе реализовать свои мальчишеские мечты.
«Моим первым Ferrari был V8, Ferrari 488, не спайдер, а купе», - вспоминает он. Его интерес к автомобилям V12 - это нечто иное, чем интерес Фарелла Уильямса. «Да, он определенно в чём-то виноват, - смеется Виктор. - У Фарелла был черный Enzo, и он пригласил меня прокатиться на нем».
Эта поездка послужила началом страсти Виктора к автомобилям V12. Он вежливо делает паузу и серьезно добавляет: «Фарелл также ответственен за тот успех, которого я добился в своей карьере».
Что же делает V12 таким особенным? Он начинает говорить: «Каждый раз, когда я сажусь за руль такого автомобиля, я как будто впервые сажусь за руль, и у меня возникает такое чувство...». Он замолкает, мысленно подыскивая нужные слова. «Это всё-равно, что впервые услышать хитовую пластинку, - говорит он. - Это одно из лучших чувств в мире, по крайней мере, для меня».
Так это просто звук двигателя? Он отвечает: «Я определенно слушаю звук. Но ощущение... сочетание звука и ощущения...». Его голос снова затихает. Он вздыхает, оглядывается по сторонам, а затем добавляет: «Это все».
Подобно тому, как артисты чувствуют, что в студии звукозаписи всё складывается? «Да, именно так! - восклицает он, ухватившись за это предложение. - Все элементы собраны воедино. Да, очень эмоционально. Это похоже на полное ощущение тела, если хотите».
Звучит как хорошее название для песни...