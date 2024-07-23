Текст: Кевин М. Бакли / Фотографии: Марк МакЭндрюс



Есть люди, которым нравятся модели V12. Есть люди, которые любят модели V12. Затем... есть Стивен Виктор.

«О да, это определенно навязчивая идея», - признается он, и удивительно открытая улыбка расплывается по его выразительному молодому лицу, которое не соответствует его сорока двум годам.

Он не заглядывает в свой «довольно полный гараж», где в настоящее время хранятся пять, «нет, подождите минутку, шесть автомобилей с двигателем V12». Это гараж, на который у руководителя музыкальной индустрии большие планы. Его домашний офис в штате Нью-Йорк оформлен в виде традиционного японского сада. «Но в новом доме, который я строю, все будет создано вокруг машин, - говорит он с энтузиазмом. - Идея заключается в том, что из каждой комнаты вы будете смотреть на автомобиль. Они станут частью дома».

