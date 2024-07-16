Все влюбились в этот автомобиль. Семейные слухи о том, что подросток Мешаль сел за руль еще до получения водительских прав, - это то, что он «не может комментировать», - шутливо замечает он на превосходном английском. После учебы в США ему было всего двадцать с небольшим, когда он приобрел свой первый Ferrari: Ferrari 550 Maranello. Теперь, благодаря успешной карьере в семейном бизнесе коммерческой недвижимости, а также разнообразным инвестициям в европейскую банковскую и финансовую сферу, - Мешаль стал приверженцем марки и очень разборчивым поклонником Ferrari.
В настоящее время он владеет примерно дюжиной Ferrari, начиная от V6 и заканчивая гибридными моделями, такими как Ferrari LaFerrari и SF90. Он с удовольствием разделяет эту автомобильную страсть со своими взрослыми детьми. Сын Халед делает карьеру в семейном бизнесе и в свои 26 лет он уже участвует и побеждает в гонках серии Challenge. Дочь Сара, 24 года, получила степень магистра в Англии. Оба с удовольствием берут автомобили из папиного гаража.
«Они любят и уважают машины, а я доверяю им настолько, что они могут водить любую из них», - говорит Мешаль. Сказал и быстро исправился: «Но только не Ferrari LaFerrari!». «Достать запасные части для него будет не так-то просто», - объясняет он, нервно посмеиваясь.
В настоящее время «гараж-музей» проектируется как специально построенный ультрасовременный дом для его коллекции в Кувейте, и к следующему году в нём будет храниться около двадцати автомобилей.
Рассказывая всего через день после своего последнего визита в Маранелло, он подтвердил, что все шесть автомобилей V12 прошли процедуру Tailor Made, отражая художественный элемент, соответствующий авторитету семьи Аль-Марзук как ценителей искусства.
«Для меня V12 - это как «линия», проходящая через все Ferrari. Я вожу много других автомобилей. Но V12 - это V12», - считает он. «Это всё из-за звука, - продолжает он. - Абсолютно. Это дает мне полное ощущение автомобиля - крутящий момент и звук». Он тщательно обдумывает, прежде чем добавить: «Сейчас появилось множество новых автомобилей, гибридов и так далее. Но ощущения от V12 совсем другие». Он тихо вздохнул: «Совсем другое дело».
Его повседневный автомобиль - это только Ferrari. «Мой основной автомобиль - SF90 Stradale», - объясняет он. «Это гибрид и он тихий. Поэтому, когда я выйду из дома и приеду в офис, никто не знает! - смеется он. - Затем, особенно по выходным, я наслаждаюсь автомобилями V12».
В разговоре упоминается брат Мешаля, знаменитый коннозаводчик из той части света, которая славится своей культурой разведения племенных лошадей. Это побуждает Мешаля ещё раз попытаться объяснить, что делает автомобили V12 такими особенными для него.
«Конечно, всё дело в звуке, - говорит он, - и честно говоря, в мощности». Он делает паузу, снова поднимает глаза, ища вдохновения, и медленно продолжает. «Да, это похоже на то, когда ты едешь на лошади и держишься за поводья. Потому что лошадь всегда готова, готова отправиться в путь. Готова в любой момент, когда вам это нужно».
А V12 ощущается как породистый жеребец, который рвется вперед? «Да, совсем как жеребец». Эта подходящая аналогия вызывает довольную улыбку, которая расплывается по лицу Мешаля.