Все влюбились в этот автомобиль. Семейные слухи о том, что подросток Мешаль сел за руль еще до получения водительских прав, - это то, что он «не может комментировать», - шутливо замечает он на превосходном английском. После учебы в США ему было всего двадцать с небольшим, когда он приобрел свой первый Ferrari: Ferrari 550 Maranello. Теперь, благодаря успешной карьере в семейном бизнесе коммерческой недвижимости, а также разнообразным инвестициям в европейскую банковскую и финансовую сферу, - Мешаль стал приверженцем марки и очень разборчивым поклонником Ferrari.

В настоящее время он владеет примерно дюжиной Ferrari, начиная от V6 и заканчивая гибридными моделями, такими как Ferrari LaFerrari и SF90. Он с удовольствием разделяет эту автомобильную страсть со своими взрослыми детьми. Сын Халед делает карьеру в семейном бизнесе и в свои 26 лет он уже участвует и побеждает в гонках серии Challenge. Дочь Сара, 24 года, получила степень магистра в Англии. Оба с удовольствием берут автомобили из папиного гаража.