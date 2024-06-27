Окончательный вариант Ferrari

Ferrari LaFerrari действительно был лучшим автомобилем «Гарцующего жеребца» своего времени и, возможно, остаётся таким до сих пор. С точки зрения динамики он является одним из величайших автомобилей Ferrari всех времён и великолепным примером того, как передовые технологии могут повысить производительность и удовольствие от вождения. В нем собрано все, что Ferrari знала о дорогах и гонках, а затем объединила для создания поистине экстраординарного суперкара ограниченной серии.
Его технология включала в себя активную аэродинамику, самое передовое на тот момент шасси из углеродного волокна и гибридную силовую установку KERS (Система рекуперации кинетической энергии) в стиле Формулы-1. Все это делало его самым быстрым и мощным Ferrari на тот момент. И все же по ощущениям это был отличный аналоговый спортивный автомобиль, приятный на вид, невероятно быстрый и абсолютно управляемый в сопровождении пронзительного саундтрека двигателя V12.
Представленный на Женевском автосалоне в 2013 году, Ferrari LaFerrari был назван так, чтобы показать, что это окончательный вариант автомобиля Ferrari. Он стал последним в благородной череде лимитированных суперкаров Ferrari, начиная с Ferrari GTO и заканчивая моделями Ferrari F40, Ferrari F50 и Ferrari Enzo.
Главной технологией стала система KERS, впервые примененная в Формуле-1 в 2009 году и получившая широкое распространение с 2011 года. Она помогла Кими Райкконену выиграть Гран-при Бельгии 2009 года. В модели Ferrari LaFerrari система KERS обеспечивала энергией электродвигатель мощностью 163 HP, который приводил в движение задние колеса напрямую через дифференциал. Задача электронного двигателя заключалась исключительно в повышении производительности. В отличие от многих гибридов, он не был предназначен для работы в электрическом режиме. Скорее, он незаметно дополнял 6,3-литровый двигатель V12 с его 800 HP при 9000 об/мин (он мог выдавать сенсационные 9250 об/мин).
Важно отметить, что электродвигатель увеличивает крутящий момент, делая ускорение более линейным и быстрым, особенно на низких оборотах. Результат - мгновенный отклик дроссельной заслонки и плавная подача мощности. При этом создавался приятный побочный эффект, позволявший настроить двигатель V12 на максимальную мощность: одна из причин его высоких оборотов и огромного количества лошадиных сил.
Совокупная мощность двигателя V12 и электронного двигателя составляла 963 HP. Это, несомненно, самый мощный дорожный Ferrari того времени. И самый быстрый. Цифры были ошеломляющими: максимальная скорость более 350 км/ч, разгон 0-100 км/ч менее чем за 3,0 секунды, 0-200 км/ч менее чем за 7,0 секунд и 0-300 км/ч за 15 секунд. На испытательной гоночной трассе во Фьорано он проезжает круг на 5,2 секунды быстрее, чем его предшественник - суперкар лимитированной серии Ferrari Enzo.
Помимо того, что это был первый гибрид Ferrari - предвестник электрифицированного будущего Скудерии, - активная аэродинамика автомобиля также была новаторской. Встроенный задний спойлер наклоняется и опускается по мере необходимости, но основная часть аэродинамической магии происходит под автомобилем благодаря автоматически регулируемым заслонкам на переднем и заднем диффузорах, а также направляющей лопасти под основанием кузова. Все это позволило улучшить эффективность прохождения поворотов и торможения, максимальную скорость, а также управляемость и чувство автомобиля.
Это также привело к тому, что верхняя поверхность автомобиля была свободна от больших спойлеров и других дополнений. Это придало чистую и классическую эстетику Ferrari, включая аспекты привлекательных спортивных гоночных автомобилей 60-х годов, таких как 330 P4 и 312 P. Ferrari LaFerrari был одновременно скульптурным и красивым, а также очень характерным, напоминая реактивный истребитель.
Помимо гибридной системы KERS, другие новшества Формулы-1 включали в себя шасси из углеродного волокна, частично разработанное Рори Бирном, обеспечившим 11 побед Ferrari в чемпионате мира Формулы-1. Материалы были те же, что и на автомобиле Гран-при: его шасси обладало на 27 процентов большей жесткостью на кручение, чем у выдающегося Ferrari Enzo, и при этом было на 20 процентов легче. Поразительная жесткость еще больше повысила управляемость и предсказуемость вождения. Разумеется, автомобили Ferrari LaFerrari были распроданы мгновенно. Все 499 экземпляров ушли еще до того, как автомобиль был представлен публике. За ним последовал его собрат с открытым верхом, модель Aperta.
Ferrari LaFerrari оставался самым мощным автомобилем в Маранелло до появления плагин-гибрида SF90 Stradale, запущенного в 2019 году, который достиг фантастической отметки в 1000 HP. Его последняя и еще более мощная модификация, автомобиль SF90 XX Stradale недавно превзошёл время круга Ferrari LaFerrari во Фьорано на 2,4 секунды, продемонстрировав, как быстро можно побить рекорды круга во Фьорано, а также потенциал электрификации в высокопроизводительных автомобилях и неустанные темпы технического развития в Маранелло.