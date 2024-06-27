Окончательный вариант Ferrari

Совокупная мощность двигателя V12 и электронного двигателя составляла 963 HP. Это, несомненно, самый мощный дорожный Ferrari того времени. И самый быстрый. Цифры были ошеломляющими: максимальная скорость более 350 км/ч, разгон 0-100 км/ч менее чем за 3,0 секунды, 0-200 км/ч менее чем за 7,0 секунд и 0-300 км/ч за 15 секунд. На испытательной гоночной трассе во Фьорано он проезжает круг на 5,2 секунды быстрее, чем его предшественник - суперкар лимитированной серии Ferrari Enzo.

Помимо того, что это был первый гибрид Ferrari - предвестник электрифицированного будущего Скудерии, - активная аэродинамика автомобиля также была новаторской. Встроенный задний спойлер наклоняется и опускается по мере необходимости, но основная часть аэродинамической магии происходит под автомобилем благодаря автоматически регулируемым заслонкам на переднем и заднем диффузорах, а также направляющей лопасти под основанием кузова. Все это позволило улучшить эффективность прохождения поворотов и торможения, максимальную скорость, а также управляемость и чувство автомобиля.

Это также привело к тому, что верхняя поверхность автомобиля была свободна от больших спойлеров и других дополнений. Это придало чистую и классическую эстетику Ferrari, включая аспекты привлекательных спортивных гоночных автомобилей 60-х годов, таких как 330 P4 и 312 P. Ferrari LaFerrari был одновременно скульптурным и красивым, а также очень характерным, напоминая реактивный истребитель.