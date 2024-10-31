Великое противостояние

Газеты середины 1970-х годов называли его «страшилой для Энцо Феррари». Этим человеком был Эмерсон Фиттипальди. Его блестящая гоночная карьера позволила ему дважды выиграть чемпионат мира Формулы-1 и один раз - чемпионат IndyCar (тогда известный как чемпионат CART), включая две победы в гонке Indianapolis 500, которую сам Феррари пытался выиграть в 1952 году вместе с Альберто Аскари на автомобиле 375 Special. Фиттипальди стал первым чемпионом мира в Формуле-1 в 1972 году за рулем автомобиля Lotus Колина Чепмена. В 1973 году у него был шанс завоевать второй титул подряд, но ему помешал отказ британского владельца отдать распоряжение его напарнику Ронни Петерсону на решающем этапе чемпионата в Монце.
Эмерсон покинул команду практически в одночасье, и на сезон 1974 года бразильский гонщик перешел в команду McLaren, которая в те дни выиграла всего восемь Гран-при и которую никто не рассматривал как конкурентную угрозу. Тем временем в Маранелло Ferrari снова почувствовала запах победы спустя десять долгих лет с момента своего последнего титула, когда Джон Сёртес одержал победу в 158-й гонке Формулы-1 в 1964 году. У Ferrari была сильная позиция, поскольку она выступала с революционным гоночным автомобилем 312 B3-74. Возрожденный инженерным гением Мауро Форгьери, с вернувшимся Клеем Регаццони и австрийским дебютантом Ники Лаудой в качестве пилотов, производитель из Маранелло вскоре начал завоевывать поул-позиции. Дальше последовали победы: сначала благодаря австрийскому гонщику (в Испании и Нидерландах), а затем швейцарский гонщик одержал победу на легендарной трассе Нюрбургринга и возглавил общий зачет чемпионата Формулы-1.
В финальной гонке 1974 года в Уоткинс-Глене Макларен Фиттипальди, набрав 52 очка, сравнялся с Регаццони по числу очков, но бразильский гонщик опередил его в турнирной таблице, выиграв больше гонок. «Тремя годами ранее Энцо пригласил меня к себе, - вспоминает Эмерсон. - Я поехал в Маранелло, и Феррари предложил мне покинуть Lotus ради него, но участвовать в чемпионате мира по гонкам на спорткарах. И если бы все прошло хорошо, то у меня был бы шанс принять участие в каком-нибудь Гран-при. Однако меня интересовала только Формула-1, так что из этого ничего не вышло».
В тот октябрьский уик-энд в Уоткинс-Глене старт для Ferrari выдался непростым: Ники был пятым, отстав на три десятых секунды от поул-позиции, которую занимал Карлос Ройтеманн на Brabham. Клей был девятым, отставая на шесть десятых. На протяжении всего сезона болид 312 B3-74 был прекрасно сбалансирован, но в Америке правильная настройка оказалась труднодостижимой. Фиттипальди продолжает рассказ: «В квалификации я был только восьмым, прямо перед Клеем. Я невероятно нервничал. Давление было огромным. Но в воскресенье, чем больше приближалась гонка, тем яснее я себя чувствовал». Будучи постоянным участником соревнований, он и сегодня вспоминает ту гонку в деталях. «Регаццони стартовал лучше, - говорит он, - и к первому повороту уже обогнал меня. Однако на следующем подъёме мне удалось нырнуть в его слипстрим. Возможность для атаки появилась в момент торможения при входе во второй поворот. Я сделал ложный выпад влево, но Регаццони сразу же заблокировал меня. Я был достаточно далеко, чтобы отклониться вправо и прижаться к нему с этой стороны, что позволило мне занять идеальную позицию для следующего поворота. Клей вытолкнул меня на траву двумя колесами, но при торможении перед третьим поворотом ему пришлось занять чуть более широкую линию, чтобы избежать контакта, что дало мне несколько сантиметров, необходимых для совершения маневра. В следующих двух поворотах я увеличил свой отрыв настолько, что это позволило мне думать, что, если не возникнет технических проблем, то я снова стану чемпионом мира».
И Фиттипальди был прав. Гонка, омраченная трагической аварией, стоившей жизни 25-летнему австрийцу Хельмуту Кёнигу, завершилась победой Brabham с разницей в два очка: Ройтеманн опередил Карлоса Пейса. Начинающая британская звезда Джеймс Хант занял третье место в гонке Hesketh, в результате чего Фиттипальди занял четвертое место и стал чемпионом мира.
«То воскресенье было одним из самых волнующих в моей жизни, - говорит Фиттипальди, рассказывая, как он стал первым двукратным чемпионом мира Формулы-1 в Бразилии. - Я до сих пор вижу те огромные толпы людей, которые приветствовали меня по возвращении в Сан-Паулу». В 1976 году Эмерсон был близок к тому, чтобы стать пилотом Ferrari. Энцо позвонил ему в августе, в самый разгар кризиса, и предложил взять болид 312 T2 Лауды, который был серьезно травмирован в печально известной аварии на Нюрбургринге. Но Фиттипальди был задействован в команде Copersucar Formula One, которой руководил его брат, Уилсон-младший. И снова ничего не вышло.
Это означало, что его дебют в Ferrari состоится только в конце 2014 года, спустя сорок лет после первого выхода Энцо, на родной для Фиттипальди трассе Интерлагос, где он сел за руль болида 458 Italia GTE в составе команды AF Corse в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA.
К сожалению, гонка прошла неудачно из-за технических неполадок. «Но тот Ferrari был еще одним исключительным автомобилем, - говорит он. - Несмотря на то, что практики было очень мало, я обнаружил, что все равно могу выкладываться по полной. И с тех пор я не перестаю думать о том, каково это - выступать за Ferrari в Формуле-1. Это было моей мечтой с детства - но я воплотил ее в жизнь наоборот, выступая в роли соперника».