Великое противостояние

И Фиттипальди был прав. Гонка, омраченная трагической аварией, стоившей жизни 25-летнему австрийцу Хельмуту Кёнигу, завершилась победой Brabham с разницей в два очка: Ройтеманн опередил Карлоса Пейса. Начинающая британская звезда Джеймс Хант занял третье место в гонке Hesketh, в результате чего Фиттипальди занял четвертое место и стал чемпионом мира.

«То воскресенье было одним из самых волнующих в моей жизни, - говорит Фиттипальди, рассказывая, как он стал первым двукратным чемпионом мира Формулы-1 в Бразилии. - Я до сих пор вижу те огромные толпы людей, которые приветствовали меня по возвращении в Сан-Паулу». В 1976 году Эмерсон был близок к тому, чтобы стать пилотом Ferrari. Энцо позвонил ему в августе, в самый разгар кризиса, и предложил взять болид 312 T2 Лауды, который был серьезно травмирован в печально известной аварии на Нюрбургринге. Но Фиттипальди был задействован в команде Copersucar Formula One, которой руководил его брат, Уилсон-младший. И снова ничего не вышло.