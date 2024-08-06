Особая связь

Конец 1975 года и пять икон Ferrari на одной фотографии. На заднем плане два экземпляра легендарного болида 312 T Формулы-1 с техническим директором и дизайнером Мауро Форгьери; На переднем плане - Ferrari 308 GTB, только что представленный на Парижском автосалоне, и два пилота Скудерии - Ники Лауда и Клей Регаццони.
Фотография была сделана на испытаниях во Фьорано после окончания сезона 1975 года, когда Лауда завоевал свой первый титул чемпиона мира. Ferrari 308 GTB, прародитель 8-цилиндровых спорткаров из Маранелло, был там потому, что оба пилота попросили его опробовать. Их привлекли привлекательные линии автомобиля, но, главным образом, его производительность. Он весил чуть больше 1000 кг благодаря кузову из стеклопластика и мог легко разогнаться до 250 км/ч. Соотношение мощности и веса впечатлило обоих пилотов Формулы-1. На фото Ники и Клей, вероятно, обсуждают технические вопросы.
С самого начала между ними возникло особое взаимопонимание, хотя на первый взгляд у них было мало общего. Ники никогда не скрывал, что, если бы не Клей, он никогда не оказался бы в Ferrari. «Но своими результатами я, несомненно, произвел хорошее впечатление», - сказал Ники на одном из мероприятий в 2016 году. О Клее он говорил: «Он любил жизнь, был очень милым, уважаемым человеком, с которым я всегда находил общий язык. Мы были не такими уж разными, как думали все».
В 2006 году, незадолго до своей смерти, Клей сказал о Ники: «У нас было не так много общего. Я жил одним днем и никогда особо не заботился о победе. Мне хотелось получать удовольствие как в машине, так и вне ее. Но Ники был запрограммирован на победу, он был пилотом-трудоголиком и не слишком наслаждался жизнью». Действительно, трудно найти фотографии австрийца без гоночного костюма. Его редко можно было увидеть улыбающимся, он всегда казался занятым, сосредоточенным и целеустремленным.
Клей улыбался всегда, а его фотографии украшали страницы многих журналов того времени. Он был счастлив появиться на телевидении; однажды он даже танцевал с иконой поп-культуры и певицей Раффаэллой Карра. И все же, в разное время и каждый по-своему, эти двое мужчин стали вдохновляющими примерами для подражания. В 1976 году Ники попал в печально известную аварию на Нюрбургринге, в результате которой он получил страшные ожоги; но всего через 42 дня он вернулся за руль. Он был источником вдохновления для многих, кто сталкивался с подобными ситуациями. В дальнейшем австриец завоевал еще два титула чемпиона мира, в том числе в 1977 году на Ferrari.
В том же году Клей закончил карьеру в Скудерии, но продолжил выступать в Формуле-1 с другими командами. В 1980 году он участвовал в гонке в Лонг-Бич за команду Ensign, и у него отказали тормоза; он не смог избежать столкновения с автомобилем, который остановился на трассе. Он получил серьезные травмы ног и позвоночника, а неудачная операция оставила его парализованным на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на то, что Клей оказался прикован к инвалидному креслу, он не смог бросить автоспорт. Он участвовал в ралли, включая грозный «Дакар», на автомобилях со специально адаптированным ручным управлением, которое также используется в дорожных автомобилях для людей с параличом нижних конечностей. Похоже, Ники был прав: в целом, они с Клеем не так уж и сильно отличались друг от друга.