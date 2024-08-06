Особая связь

С самого начала между ними возникло особое взаимопонимание, хотя на первый взгляд у них было мало общего. Ники никогда не скрывал, что, если бы не Клей, он никогда не оказался бы в Ferrari. «Но своими результатами я, несомненно, произвел хорошее впечатление», - сказал Ники на одном из мероприятий в 2016 году. О Клее он говорил: «Он любил жизнь, был очень милым, уважаемым человеком, с которым я всегда находил общий язык. Мы были не такими уж разными, как думали все».

В 2006 году, незадолго до своей смерти, Клей сказал о Ники: «У нас было не так много общего. Я жил одним днем и никогда особо не заботился о победе. Мне хотелось получать удовольствие как в машине, так и вне ее. Но Ники был запрограммирован на победу, он был пилотом-трудоголиком и не слишком наслаждался жизнью». Действительно, трудно найти фотографии австрийца без гоночного костюма. Его редко можно было увидеть улыбающимся, он всегда казался занятым, сосредоточенным и целеустремленным.

