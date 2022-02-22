Энцо Феррари подписал с Лаудой контракт на сезон 1974 года в рамках серьезных изменений в команде производителя из Маранелло. После нескольких лет поражений Старик нанял новых пилотов, а новым менеджером команды стал 26-летний Лука ди Монтедземоло, протеже босса Fiat Джанни Аньелли.

В 1975 году появился новый автомобиль 312T — одна из лучших машин «Формулы-1», ставшая плодом изобретательного ума технического директора Мауро Форгьери. Буква «T» расшифровывалась как «trasversale», указывая на поперечную коробку передач, отличавшуюся более компактной конструкцией, которая улучшила баланс автомобиля. 12-цилиндровый оппозитный двигатель машины также был самым мощным на стартовой решетке. 312T был лучшим болидом того сезона «Формулы-1», и Лауда сумел эффективно воспользоваться его преимуществами.

Если триумф в Монако в 1975 году стал самой значимой победой Лауды в составе команды Ferrari, то его величайшей и, безусловно, самой смелой гонкой стала та, которую он не выиграл: Гран-при Италии 1976 года.

Сезон 1976 года для Лауды, стремившегося защитить титул чемпиона мира, начался хорошо. Он выиграл пять из девяти первых гонок, снова одержав победу в Монако. Затем последовали Гран-при Германии в Нюрбургринге и авария, в которой он чуть не погиб. Его выступление шесть недель спустя на Гран-при Италии стало величайшим возвращением за всю историю «Формулы-1».