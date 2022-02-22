Сочетание нового автомобиля 312T, нового гонщика (Ники Лауды) и нового менеджера команды вернуло Ferrari на первые позиции на стартовой решетке. Эта команда доминировала в течение следующих трех сезонов, трижды завоевав кубок конструкторов (в 1975, 1976 и 1977 годах) и обеспечив Лауде три года лидерства и два титула чемпиона мира. Если бы не вошедшая в историю авария на Нюрбургринге, едва не приведшая к гибели гонщика, он почти наверняка трижды взошел бы на пьедестал почета.
В 1975 году Ники Лауда подарил Ferrari первый за 11 лет титул чемпиона мира
В 1975 году в Монако началось возрождение Ferrari. Вероятно, это также была величайшая из 15 побед в «Формуле-1», которые Лауда принес Ferrari.
Извилистые улочки Монако, где проходил пятый тур чемпионата, привели 26-летнего Лауду к первой из пяти викторий в том сезоне. Он занял поул-позицию с серьезным преимуществом в 0,69 секунды. В день гонки шел сильный дождь, и гран-при начался в опасных условиях. Лауда сразу ушел в отрыв. Позади него машины сходили с дистанции, вписывая эту гонку в историю «Формулы-1» как одну из самых аварийных. Лауда уверенно следовал дальше, демонстрируя скорость и спокойствие, нехарактерные для молодых пилотов. За исключением круга, на котором потребовался пит-стоп для установки шин без протекторов, после того как трасса высохла, его лидерство сохранялось на всех кругах. Он выиграл эту гонку и четыре месяца спустя после выступления в Гран-при Италии заслуженно завоевал титул чемпиона мира 1975 года.
Безопасное пересечение финишной черты в Монако (и впереди всех) после одной из самых аварийных гонок в истории «Формулы-1»
Энцо Феррари подписал с Лаудой контракт на сезон 1974 года в рамках серьезных изменений в команде производителя из Маранелло. После нескольких лет поражений Старик нанял новых пилотов, а новым менеджером команды стал 26-летний Лука ди Монтедземоло, протеже босса Fiat Джанни Аньелли.
В 1975 году появился новый автомобиль 312T — одна из лучших машин «Формулы-1», ставшая плодом изобретательного ума технического директора Мауро Форгьери. Буква «T» расшифровывалась как «trasversale», указывая на поперечную коробку передач, отличавшуюся более компактной конструкцией, которая улучшила баланс автомобиля. 12-цилиндровый оппозитный двигатель машины также был самым мощным на стартовой решетке. 312T был лучшим болидом того сезона «Формулы-1», и Лауда сумел эффективно воспользоваться его преимуществами.
Если триумф в Монако в 1975 году стал самой значимой победой Лауды в составе команды Ferrari, то его величайшей и, безусловно, самой смелой гонкой стала та, которую он не выиграл: Гран-при Италии 1976 года.
Сезон 1976 года для Лауды, стремившегося защитить титул чемпиона мира, начался хорошо. Он выиграл пять из девяти первых гонок, снова одержав победу в Монако. Затем последовали Гран-при Германии в Нюрбургринге и авария, в которой он чуть не погиб. Его выступление шесть недель спустя на Гран-при Италии стало величайшим возвращением за всю историю «Формулы-1».
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Ужасно израненный, предсказуемо напуганный («в Монце я окаменел от страха», — напишет он позже) и далекий от хорошей физической формы, Лауда опередил обоих товарищей по команде (один из которых был приглашен ему на замену) и непостижимым образом финишировал четвертым. Когда после гонки он снял балаклаву, она была пропитана не только потом, но и кровью.
В том году он уступил титул своему сопернику и другу Джеймсу Ханту, отстав всего на одно очко.
Гоночная карьера Лауды начиналась непросто. Отвергнутый своей богатой венской семьей (которая не признавала его увлечения гонками), он занял деньги, чтобы вложить их в начало своей карьеры. После двух неудачных лет Лауды в «Формуле-1» его нанял Энцо Феррари на сезон 1974 года, и гонщик быстро оправдал доверие, оказанное ему Стариком.
Он покинул Ferrari после своего триумфа в 1977 году и в составе команды McLaren снова выиграл чемпионат в 1984 году. В 1985 году гонщик завершил карьеру и основал собственную авиакомпанию, после чего вернулся в «Формулу-1» уже в качестве консультанта Ferrari в 90-х годах.
Его не стало в 2019 году в возрасте 70 лет. Он справедливо считается одним из величайших гонщиков «Формулы-1» в целом и команды Ferrari в частности. И, конечно же, самым смелым.