Славные парни

Текст: Джорджио Терруцци



Пятидесятые годы, середина века. Век двигателя. Рождается легенда с водительским удостоверением: Чемпионат мира по Формуле-1. На фотографиях запечатлён динамизм автомобилей. Ужасающие чудовища, которых никто никогда не видел прежде. Глянцевый блеск их кузовов можно увидеть только на черно-белых снимках. Символы стремительно приближающегося будущего, их звучание можно представить только по фотографиям, прежде чем они, наконец, дадут возможность взглянуть на Монцу, которая долгое время была храмом коллективного восторга.

Наполненный адреналином «хеппенинг» - термин, который тогда ещё не употреблялся. В нем слышны отголоски 1930-х годов, когда Тацио Нуволари и Акилле Варци разжигали новую страсть, пока не стали слышны другие пугающие звуки. Звуки пушек и бомб - звуки войны как коллективной травмы.