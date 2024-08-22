Забытый Ferrari

На самом деле, 30 лет назад Ferrari создала весьма успешный спортивный гоночный автомобиль, на котором многочисленные частные команды участвовали в гонках. Вот история забытого Ferrari F333 SP.

Как и подобает сиротскому Ferrari, его история необычна. Это детище Джанпьеро Моретти, основателя рулевых колес Momo. Будучи успешным гонщиком в Америке, он убедил руководство Ferrari построить спортивный прототип для новой американской серии IMSA World Sports Car. Представители Ferrari в Северной Америке поддержали идею, и на свет появился первый за 20 лет спортивный гоночный прототип Ferrari.

Он был ориентирован на частные команды и пользовался у них популярностью. Ferrari продавала пакет «все включено», в который входили заводская техническая поддержка и запасные части. Силовой агрегат - это высокооборотистый и мощный двигатель V12 на базе Формулы-1, который вскоре появится в грядущем гиперкаре Ferrari F50. При точном рабочем объеме 333,09 см3 (что и дало название Ferrari F333 SP), двигатель развивал 650 л.с. при 9000 об/мин. Шасси представляло собой монокок из углеродного волокна и алюминиевых сот новейшей конструкции и оснащалось подвеской на поперечных рычагах в стиле Формулы-1, а отточенный в аэродинамической трубе двухместный кузов спайдер напоминал старый 312 PB.