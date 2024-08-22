Забытый Ferrari

Перед победным возвращением Ferrari в Ле-Ман в 2023 году последняя заводская гонка с хорошими шансами на абсолютную победу состоялась в 1973 году. Это был автомобиль 312 PB, который финишировал вторым. На первый взгляд кажется, что между последним конкурентоспособным спортивным прототипом Ferrari и новейшей моделью 499P, победившей в 2023 и 2024 годах, лежит 50-летний разрыв.
На самом деле, 30 лет назад Ferrari создала весьма успешный спортивный гоночный автомобиль, на котором многочисленные частные команды участвовали в гонках. Вот история забытого Ferrari F333 SP.
Как и подобает сиротскому Ferrari, его история необычна. Это детище Джанпьеро Моретти, основателя рулевых колес Momo. Будучи успешным гонщиком в Америке, он убедил руководство Ferrari построить спортивный прототип для новой американской серии IMSA World Sports Car. Представители Ferrari в Северной Америке поддержали идею, и на свет появился первый за 20 лет спортивный гоночный прототип Ferrari.
Он был ориентирован на частные команды и пользовался у них популярностью. Ferrari продавала пакет «все включено», в который входили заводская техническая поддержка и запасные части. Силовой агрегат - это высокооборотистый и мощный двигатель V12 на базе Формулы-1, который вскоре появится в грядущем гиперкаре Ferrari F50. При точном рабочем объеме 333,09 см3 (что и дало название Ferrari F333 SP), двигатель развивал 650 л.с. при 9000 об/мин. Шасси представляло собой монокок из углеродного волокна и алюминиевых сот новейшей конструкции и оснащалось подвеской на поперечных рычагах в стиле Формулы-1, а отточенный в аэродинамической трубе двухместный кузов спайдер напоминал старый 312 PB.
Публичный дебют F333 SP состоялся на Женевском салоне 1994 года, хотя предварительный показ произошёл чуть более чем за месяц до этого и был приурочен к 24-часовой гонке в Дайтоне. Дебют в гонках состоялся в третьем этапе серии IMSA на трассе Роуд-Атланта. На старт вышли четыре автомобиля, представленные тремя разными командами (включая Momo Corse Джанпьеро Моретти). Вряд ли дебют мог пройти лучше: автомобили Ferrari F333 SP финишировали 1-2. В следующем раунде машины показали результат 1-2-3 и выиграли еще три гонки в том году.
В 1995 году Ferrari F333 SP одержал свою самую крупную на сегодняшний день победу в гонке «12 часов Себринга». Это была первая победа Ferrari в классической американской гонке спортивных автомобилей с тех пор, как Марио Андретти и Джеки Иккс выиграли ее для Ferrari в 1972 году. Главный пилот, банкир с Уолл-стрит Энди Эванс, выступал за свою собственную команду Scandia Motorsport и в 1997 году снова победил в Себринге.
Ferrari выиграла чемпионат IMSA WSC в 1995 году, и в том же году на F333 SP Ferrari вернулась в Ле-Ман. Но, к сожалению, в Ле-Мане ей не удалось повторить успех прежних легенд Ferrari, как и последующей модели 499P, лучшим результатом которой в Ле-Мане стало шестое место в 1997 году.
И всё-же вскоре последовал заметный успех. В Америке Ferrari F333 SP выиграл 24-часовую гонку Daytona в 1998 году, одним из пилотов был Джанпьеро Моретти, которому тогда было 58 лет. В том же году автомобиль также одержал победу в Себринге, Уоткинс Глене и в гонке Petit Le Mans на трассе Road Atlanta. В Европе частные участники на Ferrari F333 SP выиграли новую Международную серию спортивных гонок в 1998, 1999 и 2000 годах. В 2001 году серия была переименована в чемпионат FIA по спортивным автомобилям, и Ferrari F333 SP выиграл и его.
Ferrari F333 SP примечателен не только своим успехом, но и продолжительностью этого успеха. Он регулярно побеждал в гонках с 1994 по 2001 год, а это очень долгая карьера для элитного спортивного гоночного автомобиля. В итоге было построено несколько автомобилей для многочисленных частных гоночных команд в Америке и Европе. Для этого потребовалось 47 побед и 12 крупных чемпионатов.
Так почему же этот Ferrari был забыт? Правда в том, что он никогда не добивался успеха в Ле-Мане - самой престижной гонке спортивных автомобилей в мире - и большая часть его славы пришлась на Америку, далеко от глаз европейцев. Производитель из Маранелло не участвовал в этой кампании, хотя частные команды добились немалых успехов. Главная причина, однако, заключается в том, что гонки на спортивных автомобилях не пользовались той поддержкой, ни со стороны болельщиков, ни со стороны производителей автомобилей, как в 1950-х, 60-х и 70-х годах. Сейчас всё по-другому.
Сейчас гонки на спортивных автомобилях снова пользуются огромной популярностью. С переходом автомобильной промышленности на электрификацию новые гибридные гоночные автомобили имеют ещё и техническое значение. Именно поэтому завод Ferrari и многие другие элитные производители вернулись в гонки на спортивных автомобилях высшего уровня. Пусть это длится как можно дольше.