Ferrari 499P: Возвращение

Финал чемпионата мира Ferrari – это хорошо зарекомендовавший себя и незаменимый элемент в календаре автоспорта. Традиционно это праздник окончания сезона для пилотов соревнований Ferrari Challenge, курсов для клиентов и tifosi. Теперь это мероприятие стало настолько масштабным, что паддок Имолы забит до отказа так же, как и во время Гран-при.
Хотя присутствие такого количества исторических болидов F1 и огромной сетки из 488 Challenge Evo волнует как никогда, в этом году мероприятие собрало целый рой мировых СМИ, желающих впервые увидеть новый гоночный болид Ferrari: 499P.
Именно эта машина позволит Ferrari вернуться в качестве основного претендента в высший класс мировых гонок на выносливость в 2023 году, положив конец 50-летнему отсутствию. F1 может быть вершиной одноместного автоспорта, но для некоторых перспектива гонок в течение 12 или 24 часов является высшим испытанием, основой самого убедительного спортивного достижения.
Посмотрите, как 499P был представлен на специальной церемонии Finali Mondiali 2022 года
На мероприятии, пока неподалеку механики подгоняли бывшую машину Шумахера F1, нас попросили занять места напротив новой машины.
Когда покрывало наконец было сброшено, потребовалось время, чтобы осознать то, что мы видели. Разработанный и созданный в соответствии с новыми правилами для гиперкара 2023 года, 499P имеет форму, во многом продиктованную требованиями к аэродинамике и компоновке, но в каждом миллиметре он выглядит как автомобиль космической эры для гонок на длинные дистанции.
Важно отметить, что команда Центра стиля Ferrari приложила руку к дизайну автомобиля, добавив достаточно графичного колорита причудливому силуэту, чтобы 499P выглядел как настоящий Ferrari. Почти весь красный, но желтая полоса подтверждает, что, несмотря на всю свою направленность в будущее, Ferrari является компанией с, возможно, самой величайшей гоночной историей: это дань уважения великолепному 312P 1973 года выпуска. Обозначение тоже имеет важное значение. 499 означает унитарный рабочий объём двигателя, в то время как P означает прототип. Каким-то образом этого достаточно, чтобы одним махом разрушить полувековое ожидание.
Новый автомобиль оснащен двигателем на базе 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом, используемого в совершенно новом 296 GT3, максимальная мощность которого составляет 500 кВт (680 лс). Сюда добавлена система рекуперации энергии (ERS), которая подключена к передней оси и подводится электрическим управлением тормозной системой. Мощность ERS составляет 200 кВт, а аккумулятор, который питает ее, использует ноу-хау, накопленное благодаря обширному опыту Ferrari в F1.
Появление 499P знаменует собой конец 50-летнего отсутствия Ferrari в гонках на выносливость высшего класса, а дизайн автомобиля напоминает модель 312P 1973 года
Согласно техническому регламенту и требованиям класса гиперкаров Ле-Мана с гибридным двигателем, это позволяет 499P работать с полным приводом, в отличие от заднеприводных автомобилей, которые представлены в категории LMDh. Этот уровень также использует общую гибридную систему и, таким образом, дешевле в использовании, что привлекает к участию больше производителей.
Но, как рассказывает глава спортивного подразделения Ferrari GT Антонелло Колетта, в Маранелло это никогда не было возможным. «Мы выбрали LMH, потому что для Ferrari важно производить всю машину и все детали, - поясняет он. - Ferrari является конструктором, производителем автомобиля, и в нашу философию не входит покупка деталей. Мы решили вернуться к прототипам, когда правила дали нам возможность сделать весь автомобиль целиком. 499P является манифестом технологий Ferrari».
Крупнейшее возвращение в автоспорте, естественно, влечёт за собой серьезный вызов, и хотя 499P дебютирует на 1000 миль в Себринге 17 марта, внимание к Ле-Ману будет повышенным. Не в последнюю очередь потому, что в 2023 году исполняется сто лет этой великой гонке. «Вы должны знать нас, - говорит мне технический руководитель Фердинандо Канниццо. - Мы будем работать по максимуму, чтобы быть готовыми к первой гонке. Работа нелёгкая, но мы прилагаем все усилия».
Председатель Ferrari Джон Элканн представляет автомобиль, который должен вернуть марку на вершину гонок на выносливость
Готовность Ferrari к этой новой эре гонок на выносливость является значительной и эмоционально резонансной. «Это вызов, и очень важный, - говорит Колетта. - Это нормально, что когда Ferrari выступает в какой-либо категории, люди ожидают увидеть Ferrari впереди других. Мы должны быть последовательными, и надежность будет самым важным результатом, которого мы должны добиться, ну и конечно, скорость. Мы вложили в эту машину всё самое лучшее».
О составе пилотов пока ничего не известно, но ждите, что имена будут скорее известных, закаленных в соревнованиях гонщиков Ferrari GT, чем суперзвезд. Профессионал Ferrari в гонке Ле-Мана 24 часа и в чемпионате мира на выносливость уже сам по себе суперзвезда.