Ferrari 499P: Возвращение

Финал чемпионата мира Ferrari – это хорошо зарекомендовавший себя и незаменимый элемент в календаре автоспорта. Традиционно это праздник окончания сезона для пилотов соревнований Ferrari Challenge, курсов для клиентов и tifosi. Теперь это мероприятие стало настолько масштабным, что паддок Имолы забит до отказа так же, как и во время Гран-при.

Хотя присутствие такого количества исторических болидов F1 и огромной сетки из 488 Challenge Evo волнует как никогда, в этом году мероприятие собрало целый рой мировых СМИ, желающих впервые увидеть новый гоночный болид Ferrari: 499P.

Именно эта машина позволит Ferrari вернуться в качестве основного претендента в высший класс мировых гонок на выносливость в 2023 году, положив конец 50-летнему отсутствию. F1 может быть вершиной одноместного автоспорта, но для некоторых перспектива гонок в течение 12 или 24 часов является высшим испытанием, основой самого убедительного спортивного достижения.