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Гонки

Ferrari одерживает победу в Ле-Мане 2024

Через год после победы в юбилейной гонке «24 часа Ле-Мана» Ferrari повторила свой подвиг, заняв третье место. В то время как гонщикам было что праздновать, Ле-Ман также стал праздником для эксклюзивной группы клиентов Маранелло
Текст: Люк Понсфорд / Видео: Оливер Макинтайр
Спустя год после блестящей победы Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана» команда-победитель Ferrari AF Corse вернулась на трассу Le Sarthe в выходные 15 и 16 июня, чтобы завоевать еще одно достойное первое место. Финишную черту пересёк гиперкар 499P под номером 50 с Никласом Нильсеном, который разделил обязанности водителя с Мигелем Молина и Антонио Фуоко, находившимся за рулем.

Станьте свидетелем славной победы 499P в Ле-Мане, гонок Ferrari Tribute и впечатлений клиентов компании Ferrari…

В ходе гоночного уик-энда победители гонки 2023 года Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци на гиперкаре 499P под номером 51 заняли третье место в общем зачете, что позволило Ferrari одержать в Ле-Мане 11 впечатляющих общих побед и 29 побед в категориях в старейшей и самой престижной гонке на выносливость в мире.

В течение недели, предшествующей возвращению 499P в красной ливрее в Ле-Сартэ, Ferrari организовала ряд мероприятий, дополняющих уикенд в Ле-Мане 2024 года.

Вверху: Мигель Молина, Антонио Фуоко и Никлас Нильсен празднуют победу на гонке «24 часа Ле-Мана» этого года

В преддверии гонки марка провела эксклюзивное мероприятие Le Mans Tribute drive, в ходе которого двадцать «Гарцующих жеребцов», включая Ferrari LaFerrari, 812 Competizione Aperta и шесть 296 GTB, вместе со своими владельцами отправились в путешествие по живописному французскому региону Коньяк. Стартовав в одноименном городе, который дал название этой местности, процессия автомобилей провела три великолепных дня, путешествуя по извилистым французским дорогам, прежде чем прибыть в Ле-Ман, чтобы в эксклюзивной VIP-гостиной компании Ferrari получить полный опыт клиентов Ferrari.

Слева направо: в рамках мероприятия Le Mans Tribute двадцать «Гарцующих жеребцов» и их владельцы наслаждались поездкой по прекрасному французскому региону Коньяк в преддверии гонок

Расположенная всего в нескольких метрах от последней шиканы, ведущей на главную прямую, лаундж-зал открывал великолепный вид на трассу, где болиды 499P неустанно сражались в течение дня и ночи, чтобы обогнать и превзойти своих соперников на грозной трассе Le Sarthe. Если наблюдение за гонкой само по себе было незабываемым событием, то участие в команде, одержавшей победу и занявшей третье место, несомненно, оставило неизгладимые воспоминания у всех присутствующих.

Вверху: эксклюзивная гостиная компании Ferrari, предлагающая клиентам захватывающий вид на гоночную трассу

Тем временем Ferrari пригласила в Ле-Ман 36 журналистов из ведущих мировых автомобильных изданий. Получив доступ в пресс-центр, откуда открывался потрясающий вид на гоночное действо, и в эксклюзивный лаундж-зал Casa Ferrari, собравшиеся корреспонденты получили уникальные впечатления, которые включали в себя осмотр трассы и гаража Ferrari, встречу с официальными пилотами Ferrari перед гонкой и, конечно же, после их героического финиша на подиуме. В завершение захватывающего уик-энда журналистам было предложено провести тест-драйв выбранного ими «Гарцующего жеребца» из текущего модельного ряда автомобилей Маранелло.

Вверху: гиперкар 499P под номером 50 въезжает в ночной Ле-Ман. Он станет победителем на следующее утро

Наконец, в минувшие выходные был представлен эксклюзивный клатч Maranello Clutch, вдохновленный культовыми силуэтами автомобилей Ferrari. Эти сумки, изготовленные на заводе Ferrari в Маранелло, доступны в цветах Rosso Scuderia и Blu и, несомненно, станут идеальным аксессуаром для уик-энда в Ле-Мане.

В этом году гонка «24 часа Ле-Мана» и подготовка к ней должны были стать захватывающим событием как для пилотов, так и для клиентов и поклонников Ferrari. Но после грандиозной победы болида 499P под номером 50 и третьего места на подиуме для болида под номером 51 великолепный уик-энд превратился в эпический. Впереди Ле-Ман 2025.