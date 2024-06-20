Ferrari одерживает победу в Ле-Мане 2024

В ходе гоночного уик-энда победители гонки 2023 года Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци на гиперкаре 499P под номером 51 заняли третье место в общем зачете, что позволило Ferrari одержать в Ле-Мане 11 впечатляющих общих побед и 29 побед в категориях в старейшей и самой престижной гонке на выносливость в мире.

В течение недели, предшествующей возвращению 499P в красной ливрее в Ле-Сартэ, Ferrari организовала ряд мероприятий, дополняющих уикенд в Ле-Мане 2024 года.