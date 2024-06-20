Ferrari одерживает победу в Ле-Мане 2024

В ходе гоночного уик-энда победители гонки 2023 года Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци на гиперкаре 499P под номером 51 заняли третье место в общем зачете, что позволило Ferrari одержать в Ле-Мане 11 впечатляющих общих побед и 29 побед в категориях в старейшей и самой престижной гонке на выносливость в мире.
В течение недели, предшествующей возвращению 499P в красной ливрее в Ле-Сартэ, Ferrari организовала ряд мероприятий, дополняющих уикенд в Ле-Мане 2024 года.
Наконец, в минувшие выходные был представлен эксклюзивный клатч Maranello Clutch, вдохновленный культовыми силуэтами автомобилей Ferrari. Эти сумки, изготовленные на заводе Ferrari в Маранелло, доступны в цветах Rosso Scuderia и Blu и, несомненно, станут идеальным аксессуаром для уик-энда в Ле-Мане.
В этом году гонка «24 часа Ле-Мана» и подготовка к ней должны были стать захватывающим событием как для пилотов, так и для клиентов и поклонников Ferrari. Но после грандиозной победы болида 499P под номером 50 и третьего места на подиуме для болида под номером 51 великолепный уик-энд превратился в эпический. Впереди Ле-Ман 2025.