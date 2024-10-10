Точный. Мускулистый. Сенсуальный

Проезжая по мосту Адольфа в Люксембурге после грандиозного путешествия через весь континент, вы чувствуете себя таким же спокойным, как и в начале своей длительной поездки. Когда вы подъезжаете к площади Европы, симфония звуков 12-цилиндрового двигателя «Гарцующего жеребца» разносится эхом, как в филармонии, в то время как в футуристических решетчатых окнах концертного зала мелькает отражение автомобиля. И в этот момент вы задумываетесь не только о том, как выглядит новый Ferrari 12Cilindri — геометрически точный, мускулистый, чувственный, но и о том, какие ощущения вы испытываете за рулем. Как воплощение чистого динамизма, он не имеет себе равных.
Назвав свою новую модель 12Cilindri, Ferrari отдает дань уважения славной линейке двигателей V12, которая берет свое начало с момента основания компании в 1947 году. Бьющимся сердцем автомобиля, конечно же, является легендарный атмосферный двигатель V12, который теперь доведен до новых высот. Под раскладным капотом «cofango» двигатель V12 оснащен новейшими технологиями, включая уникальные насадки карбюраторов с изменяемой геометрией, распределительные валы, выпускные коллекторы и программное обеспечение для управления двигателем. О его высоком предназначении говорят сухие цифры: выходная мощность возросла до 830 л.с. (примерно на 30 л.с. больше, чем у автомобиля 812 Superfast), а максимальные обороты двигателя увеличились до 9500 об/мин (на 1000 об/мин больше).
Двигатель V12 от Ferrari давно славится тем, что вызывает ощущение бесконечного ускорения, и это ощущение никогда не было таким захватывающим, как в 12Cilindri. Подача крутящего момента при низких оборотах происходит плавно. Даже при 2500 об/мин достигается 80 процентов пикового крутящего момента, а инновационная система формирования крутящего момента без наддува, называемая Aspirated Torque Shaping, обеспечивает впечатляющую устойчивость кривой крутящего момента на третьей и четвертой передачах. В результате достигается плавное, мощное ускорение, которое остается постоянным вплоть до предельной отметки в 9500 об/мин.
Еще одним достижением стала восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, впервые представленная в двухместном автомобиле Ferrari V12. По сравнению с автомобилем 812 Superfast передаточные числа на нижних передачах меньше, а время переключения сокращено, что обеспечивает максимально быстрое ускорение. Между тем, длинное восьмое передаточное число делает автомобиль 12Cilindri идеальным компаньоном для путешествий: настоящим «сокрушителем континентов».
Если бы нам пришлось выделить два изменения шасси по сравнению с автомобилем 812 Superfast, которые в совокупности обеспечивают новый уровень управляемости, то это были бы независимое рулевое управление всех четырех колес и колесная база, укороченная на 20 миллиметров. Вместе они создают необычайно точное ощущение. На низких скоростях задние колеса могут поворачиваться в противоположном направлении по отношению к передним колесам, что повышает маневренность; на более высоких скоростях каждое заднее колесо может независимо двигаться в другом направлении, что помогает быстрее и точнее проходить повороты.
Новейшие усовершенствованные системы управления усиливают эти ощущения для водителя, не будучи при этом назойливыми. Например, шестипозиционный датчик шасси 6D распознает изменения уровня сцепления за невероятно короткое время, подключая такие контроллеры, как электронное рулевое управление и система контроля тяги, а система контроля бокового скольжения (SSC) 8.0 координирует работу систем для максимального повышения общей производительности.
Инновационные активные задние аэродинамические клапаны активируются автоматически на определенных скоростях, а также по сигналам датчиков поперечного и продольного ускорения, обеспечивая дополнительную прижимную силу именно тогда, когда это необходимо, например, при быстром прохождении поворотов.
Торможение стало более эффективным, чем когда-либо, отчасти благодаря еще одной новинке для берлинетты Ferrari с двигателем V12, расположенным по центру спереди: ABS Evo. Это не только сокращает тормозной путь и обеспечивает надежное многократное резкое торможение, но и позволяет с высокой точностью регулировать уровень давления на педаль.
Эффектные 21-дюймовые диски на один дюйм больше, чем у автомобиля 812 Superfast, и оснащены новыми специальными шинами Michelin и Goodyear. Вы сразу почувствуете улучшение сцепления, баланса и устойчивости, а также повышение комфорта езды и снижение уровня шума.
Если говорить об удобстве, то фирменная конструкция с двойным салоном автомобиля 12Cilindri позволяет пассажирам чувствовать себя невероятно комфортно и быть вовлеченными в процесс вождения. Впервые в Ferrari появился третий, центральный экран. И, как всегда, вы можете создать свой автомобиль по своему вкусу; например, вентилируемые сиденья с функцией массажа идеально подходят для дальних поездок, а гоночные сиденья имеют более спортивную направленность. И не будем забывать, как много места для багажа в багажнике. Все это делает автомобиль 12Cilindri уникальным предложением, которое отлично подходит для различных целей: высокопроизводительный двухместный автомобиль; роскошный длинный гранд-турер; и берлинетта исключительной элегантности и драматизма.
Это современный преемник легендарных автомобилей Ferrari GT 1950-х и 60-х годов, пьянящее сочетание роскоши класса Grand Touring и гоночной динамики. В его основе — потрясающий 12-цилиндровый двигатель. Горизонт ждет, и все, что вам остается сделать, это направить к нему ваш 12Cilindri.