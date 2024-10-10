Точный. Мускулистый. Сенсуальный

Назвав свою новую модель 12Cilindri, Ferrari отдает дань уважения славной линейке двигателей V12, которая берет свое начало с момента основания компании в 1947 году. Бьющимся сердцем автомобиля, конечно же, является легендарный атмосферный двигатель V12, который теперь доведен до новых высот. Под раскладным капотом «cofango» двигатель V12 оснащен новейшими технологиями, включая уникальные насадки карбюраторов с изменяемой геометрией, распределительные валы, выпускные коллекторы и программное обеспечение для управления двигателем. О его высоком предназначении говорят сухие цифры: выходная мощность возросла до 830 л.с. (примерно на 30 л.с. больше, чем у автомобиля 812 Superfast), а максимальные обороты двигателя увеличились до 9500 об/мин (на 1000 об/мин больше).

Двигатель V12 от Ferrari давно славится тем, что вызывает ощущение бесконечного ускорения, и это ощущение никогда не было таким захватывающим, как в 12Cilindri. Подача крутящего момента при низких оборотах происходит плавно. Даже при 2500 об/мин достигается 80 процентов пикового крутящего момента, а инновационная система формирования крутящего момента без наддува, называемая Aspirated Torque Shaping, обеспечивает впечатляющую устойчивость кривой крутящего момента на третьей и четвертой передачах. В результате достигается плавное, мощное ускорение, которое остается постоянным вплоть до предельной отметки в 9500 об/мин.