Один цикл от эскиза до готового автомобиля занимает семь недель, однако в среднем выполняются как минимум два цикла разработки с использованием глиняной модели, во время которых можно изменять отдельные детали согласно потребностям различных этапов проектировани.

На первом этапе сооружается каркас из металлических (а иногда и деревянных) деталей, на который наносится глина, получающая необходимую форму. Далее следует непрерывный диалог между модельерами и дизайнерами, по мере того как автомобиль приобретает свою почти окончательную форму в результате ряда следующих друг за другом этапов выполняемой вручную коррекции, сканирования для обратного проектирования и автоматического фрезерования.



Для изготовления отдельных деталей используются современные технологии стереолитографии и специальные формы, причем «твердые детали» изготавливаются из специального полимерного материала высокой плотности, более прочного и менее склонного реагировать на температуру, в отличие от податливой глины.

По завершении работы глина очищается, а на участки корпуса наносится тонкая светлая пленка, после чего модель помещается под светодиодные лампы. Этот процесс показывает, как корпус отбрасывает блики света, и является неотъемлемой частью проектирования. Свет должен равномерно отражаться от всей машины, и если это не так, пленка снимается, и специалисты вручную изменяют форму глины до тех пор, пока не будет получен желаемый результат. Затем производится окончательное сканирование для получения данных класса A, на основе которых будет создана серийная модель.

Это ремесленная работа и доказательство того, что вне зависимости от совершенства технологий руки, глаза и человеческая оценка остаются самыми важными ценностями на заводе Ferrari в XXI веке.