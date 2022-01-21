Во-первых, здесь царит невероятная жара. Плавильные печи отключаются лишь дважды в год для проведения технического обслуживания; все остальные рабочие дни в году они функционируют при средней рабочей температуре выше 700 °C, необходимой для поддержания 2000 килограммов сплава в жидком состоянии. Разумеется, как только сплав переливается в ковши, он сразу начинает снова охлаждаться, а это значит, что работа должна выполняться быстро и точно.

Кроме того, не следует забывать о процессе производства литейных форм. В настоящее время песчаные формы изготавливаются машинным способом, но именно филигранное мастерство человека каждый раз обеспечивает идеальный результат: когда формы готовы (процесс производства включает в себя обработку песка диоксидом серы для обеспечения прочности), над каждой из них работает станочник, отмечая дефекты и вручную удаляя заусенцы. Ошибка в этой работе может привести к дефекту компонента на более поздней стадии, который затаится в недрах двигателя, поэтому внимание к деталям на данном этапе имеет решающее значение.

Наконец, создание форм закончено. Песок подвергается древней технике обжига, чтобы сплав плавно перемещался по поверхности и попадал в форму, не замедляясь и не охлаждаясь слишком быстро. Затем сплав разливается либо из ковша, либо непосредственно из печи.

И даже здесь, на последних этапах разливки, именно человеческий опыт обеспечивает высокое качество процесса. Операторы заливают жидкий сплав вручную, проверяя температуру и внося необходимые изменения. Если и есть необходимость в каких-либо доказательствах, все это еще раз подтверждает, что вне зависимости от растущего совершенства технологий именно работающие в Ferrari люди обеспечивают высокое качество продукции на протяжении всех 75 лет ее истории.