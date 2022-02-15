Механический цех производителя из Маранелло оснащен 127 станками, которые обеспечивают деталями высокопроизводительных двигателей все автомобили с эмблемой «Гарцующего жеребца», начиная с нового болида F1-75 «Формулы-1» и заканчивая последней гибридной моделью Ferrari с двигателем V6 — 296 GTB.
Это точная, скрупулезная работа, будь то выполнение одного из 43 этапов проверки и испытаний картера V6 или управление большими печами, в которых компоненты могут находиться до десяти дней при температуре свыше 600 °C.
Картер является ключевым компонентом двигателя Ferrari, и участок фрезеровочных работ механического цеха может обрабатывать 62 детали в день, хотя для V6 требуется немного больше времени по сравнению с V12 и V8 из-за жестких требований, предъявляемых гибридной силовой установкой 296 GTB.
Загляните в механический цех
Жизнь роботов механических цехов неизбежно очень сложна. Один станок оснащен 108 инструментами, которые различаются по диаметру, допускам и геометрии. Для изготовления одного картера используется до 80 инструментов, и роботы Ferrari могут менять свои инструменты по ходу работы в зависимости от потребностей в отдельно взятый момент времени или даже полностью заменять их (некоторые инструменты служат год, другие выдерживают всего десять операций).
Устойчивое развитие является приоритетом всей деятельности Ferrari, и механическому цеху удалось добиться серьезных успехов с точки зрения очистки воды. Процесс включает в себя активное использование смазки, направленное на предотвращение достижения компонентами опасных температур. Для того чтобы решить проблему нерационального использования, в прошлом году Ferrari начала собирать и спрессовывать отходы процесса механической обработки, что позволило использовать до 200 литров очищенной воды в день.
Но, пожалуй, одна из самых небольших зон цеха площадью 15 000 м² также является и самой интересной: всего 1000 м², отведенных под производство прототипов. Здесь используются новейшие технологии 3D-печати и оптическая система с четырьмя лазерами: слои металлического порошка расплавляются для изготовления начисто обработанных деталей, от головок цилиндров до передних и задних подвесок. Самая необыкновенная способность этого оборудования — воспроизведение уникальных деталей для подразделения Classiche, когда для реализации проекта реставрации на основе только старых рабочих чертежей зачастую требуется изготовление всего одной детали: возможно, это идеальный пример уникального места, которое занимает механический цех в 75-летней истории инноваций Ferrari.