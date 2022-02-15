Механический цех производителя из Маранелло оснащен 127 станками, которые обеспечивают деталями высокопроизводительных двигателей все автомобили с эмблемой «Гарцующего жеребца», начиная с нового болида F1-75 «Формулы-1» и заканчивая последней гибридной моделью Ferrari с двигателем V6 — 296 GTB.

Это точная, скрупулезная работа, будь то выполнение одного из 43 этапов проверки и испытаний картера V6 или управление большими печами, в которых компоненты могут находиться до десяти дней при температуре свыше 600 °C.

Картер является ключевым компонентом двигателя Ferrari, и участок фрезеровочных работ механического цеха может обрабатывать 62 детали в день, хотя для V6 требуется немного больше времени по сравнению с V12 и V8 из-за жестких требований, предъявляемых гибридной силовой установкой 296 GTB.