Ferrari одерживает триумф на Фудзи

Успех Ferrari на Фудзи стал 54-й победой в классе GT для «Гарцующего жеребца» в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA с момента его основания в 2012 году. Ригон-Флор-Кастеллаччи повторили свою победу в 2023 году, когда они одержали триумф на той же трассе на болиде Ferrari 488 GTE. Это была последняя победа в чемпионате мира для этого автомобиля, который в сезоне 2024 года был заменен на 296 LMGT3. Для Флора и Кастеллаччи это была третья победа на Фудзи после побед в 2023 и 2017 годах, причем последняя была одержана с гонщиком Мигелем Молиной.

Восьмой и заключительный этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA состоится 2 ноября в Бахрейне, традиционном месте проведения финала сезона чемпионата мира, где Ferrari надеется повторить свою впечатляющую победу в Японии.