Ferrari одерживает триумф на Фудзи

У подножия самого известного в Японии вулкана, который фотографируют и рисуют, Ferrari 296 LMGT3 одержал свою первую победу в чемпионате мира. Победу в гонке «6 часов Фудзи» на седьмом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA 2024 одержал официальный пилот Ferrari Давиде Ригон, а также Томас Флор и Франческо Кастеллаччи.
В воскресенье 15 сентября трио, выступающее на автомобиле Vista AF Corse под номером 54, первым пересекло финишную черту, принеся триумф автомобилю, который в этом году дебютировал на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе LMGT3, предназначенном для серийных автомобилей, управляемых командами профессионалов и гонщиков-джентльменов.
Это спортивное достижение стало завершением уик-энда, в котором Ferrari была бесспорным лидером в классе, учитывая поул-позицию, завоеванную болидом-близнецом под номером 55, которым управляли Алессио Ровера, Франсуа Эриау и Симон Манн, и который впоследствии финишировал шестым.
Успех Ferrari на Фудзи стал 54-й победой в классе GT для «Гарцующего жеребца» в Чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA с момента его основания в 2012 году. Ригон-Флор-Кастеллаччи повторили свою победу в 2023 году, когда они одержали триумф на той же трассе на болиде Ferrari 488 GTE. Это была последняя победа в чемпионате мира для этого автомобиля, который в сезоне 2024 года был заменен на 296 LMGT3. Для Флора и Кастеллаччи это была третья победа на Фудзи после побед в 2023 и 2017 годах, причем последняя была одержана с гонщиком Мигелем Молиной.
Восьмой и заключительный этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA состоится 2 ноября в Бахрейне, традиционном месте проведения финала сезона чемпионата мира, где Ferrari надеется повторить свою впечатляющую победу в Японии.