Ferrari 499P с ревом врывается в Катар

Официальные автомобили «Гарцующего жеребца» 499P выйдут на старт своего второго сезона в высшем классе гиперкаров Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA после положительных результатов, достигнутых в 2023 году, который завершился для Ferrari вторым местом в чемпионате производителей и третьим и четвертым местами в чемпионате пилотов для экипажей под номерами 50 и 51.

«В этом году наша цель - доказать свою конкурентоспособность в каждой гонке и выиграть больше гонок, чем в 2023 году», - сказал Антонелло Колетта, глава подразделений Ferrari Endurance и Corse Clienti. Нас ждёт очень сложный год, поскольку мы хотели бы повторить нашу победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и побороться за победу на чемпионате мира».

Знакомые лица шести официальных пилотов производителя из Маранелло снова появятся в кабинах Ferrari 499P в красной ливрее. Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен, которые в прошлом году отметились поул-позициями в Себринге и Ле-Мане и четырьмя финишами на подиуме, станут экипажем машины под номером 50. А за руль автомобиля под номером 51 сядут Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, которые вписали свои имена в историю автогонок, победив в юбилейной гонке «24 часа Ле-Мана».