Ferrari 499P с ревом врывается в Катар

Сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA стартует в субботу 2 марта на трассе Лусаил недалеко от Дохи гонкой в Катаре протяженностью 1 812 км. В первом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость 2024 года примут участие болиды 499P под номерами 50 и 51 команды Ferrari - AF Corse под управлением Фуоко-Молина-Нильсен и Пьер Гуиди-Каладо-Джовинацци соответственно.
Десятичасовая гонка стартует в 11 утра по местному времени. Еще большее волнение вызовет третий гиперкар 499P под номером 83 клиентской команды AF Corse, которая присоединится к стартовой решетке. Официальные пилоты Ferrari Роберт Шварцман и Ифей Йе сядут за руль вместе с Робертом Кубицей из команды AF Corse.
Официальные автомобили «Гарцующего жеребца» 499P выйдут на старт своего второго сезона в высшем классе гиперкаров Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA после положительных результатов, достигнутых в 2023 году, который завершился для Ferrari вторым местом в чемпионате производителей и третьим и четвертым местами в чемпионате пилотов для экипажей под номерами 50 и 51.
«В этом году наша цель - доказать свою конкурентоспособность в каждой гонке и выиграть больше гонок, чем в 2023 году», - сказал Антонелло Колетта, глава подразделений Ferrari Endurance и Corse Clienti. Нас ждёт очень сложный год, поскольку мы хотели бы повторить нашу победу в гонке «24 часа Ле-Мана» и побороться за победу на чемпионате мира».
Знакомые лица шести официальных пилотов производителя из Маранелло снова появятся в кабинах Ferrari 499P в красной ливрее. Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен, которые в прошлом году отметились поул-позициями в Себринге и Ле-Мане и четырьмя финишами на подиуме, станут экипажем машины под номером 50. А за руль автомобиля под номером 51 сядут Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, которые вписали свои имена в историю автогонок, победив в юбилейной гонке «24 часа Ле-Мана».
В сезоне 2024 года официальные гиперкары 499P, представленные 18 февраля, получат новую ливрею, сочетающую в себе традиции и инновации. Отражая наследие автомобиля Ferrari 312 PB, который участвовал в чемпионате мира по гонкам на спорткарах до 1973 года, новый дизайн развивает язык дизайна гиперкара 2023 года. Что касается цвета, то гоночный красный с глянцевой обшивкой, используемый для обеспечения максимальной видимости 499P даже во время ночных гонок, сочетается с цветом Giallo Modena, подчёркивая салон автомобиля и некоторые аэродинамические элементы, включая хвостовое оперение.
Сезон 2024 года расширится до восьми раундов, что на один больше, чем в 2023 году. Помимо Катара, в календаре чемпионата мира дебютирует итальянская трасса Имола, названная в честь Энцо и Дино Феррари. В центр внимания чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA возвращаются трассы Интерлагос (Сан-Паулу) и Circuit Of The Americas в Остине.
«В этом году в календаре появилась дополнительная гонка, - комментирует Алессандро Пьер Гвиди. - Кроме Катара, мы никогда не соревновались с гиперкарами на двух трассах - в Имоле и Сан-Паоло, так что будет много неизвестного, тем более что у нас нет абсолютных ориентиров для нашей производительности и производительности наших соперников».
После своего дебюта 2 марта чемпионат Circus переместится в Имолу (Италия; 21 апреля), Спа-Франкоршам (Бельгия; 11 мая), Ле-Ман (Франция; 15-16 июня), Сан-Паулу (Бразилия; 14 июля), КOTA (США; 1 сентября), Фудзи (Япония; 15 сентября) и Бахрейн (2 ноября).