Королева Гонок: 296 GT3

История учит нас, что постоянное совершенствование, сочетание исследований и инноваций, технический прогресс и упорный труд позволяют побить существующие рекорды. Таковы основополагающие ценности нового 296 GT3, который наконец-то смог заявить о себе широкой публике после нескольких месяцев тщательных испытаний на европейских трассах.

Однако это тестирование еще не закончено, так как дебют в гонке «24 часа Дейтоны» запланирован на 2023 год. Но мы без колебаний прервали его, чтобы владельцы, болельщики и команды, участвовавшие в гонке «24 часа Спа-Франкоршам», самой важной и популярной гонке чемпионата GT3, могли полюбоваться этой машиной.

Новый Ferrari, как уже сообщалось в предыдущих выпусках, принимает эстафету болида 488 GT3 и великих традиций Ferrari в гонках на выносливость. Некоторые из них откровенно отсылают к гоночной модели 250 LM, предлагая смелые технические решения, такие как 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и углом развала 120°, и в полной мере используют возможности, предоставляемые новыми правилами GT3. Смелый технический дизайн 296 GT3 опирается на сильные стороны гоночной машины 488 GT3, начиная с решительного стремления устранить, хоть и малочисленные, недостатки этой модели, которая по праву считалась «королевой выносливости».

В этом насыщенном проекте приняли непосредственное участие официальные пилоты Competizioni GT и гонщики-клиенты, а также команды и технические специалисты. В результате получился автомобиль с более эффективной аэродинамикой, большей жёсткостью на кручение, быстрым доступом ко всем деталям и большей безопасностью для водителей.