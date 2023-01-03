Королева Гонок: 296 GT3

Есть спортивные рекорды, которые входят в историю и поднимают планку спортивных достижений для следующих за ними спортсменов, например, бег на 100 метров среди мужчин: с самого первого хронометража, зарегистрированного 6 июля 1912 года, мужчины стремились преодолеть «10-секундный барьер». Джим Хайнс первым в мире добился этого успеха на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, преодолев предел, который был не только спортивным, но и психологическим. Кто сказал, что то, что относится к человеку, не может относиться и к гоночным автомобилям?
Когда в 2015 году был представлен болид 488 GT3, 458 Italia GT3 уже установил очень впечатляющий рекорд. И всё же, с момента дебюта 488 GT3 в январе 2016 года он доказал, одерживая победу за победой, что способен побить рекорды своего предшественника и установить новые рекорды, которые всего несколько лет назад были немыслимы. Он даже завершил свою чемпионскую карьеру, длившуюся более шести лет с 500 победами, победой в финальной гонке.
296 GT3 оснащен двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 608 л.с. и крутящим моментом 712 Н·м
История учит нас, что постоянное совершенствование, сочетание исследований и инноваций, технический прогресс и упорный труд позволяют побить существующие рекорды. Таковы основополагающие ценности нового 296 GT3, который наконец-то смог заявить о себе широкой публике после нескольких месяцев тщательных испытаний на европейских трассах.
Однако это тестирование еще не закончено, так как дебют в гонке «24 часа Дейтоны» запланирован на 2023 год. Но мы без колебаний прервали его, чтобы владельцы, болельщики и команды, участвовавшие в гонке «24 часа Спа-Франкоршам», самой важной и популярной гонке чемпионата GT3, могли полюбоваться этой машиной.
Новый Ferrari, как уже сообщалось в предыдущих выпусках, принимает эстафету болида 488 GT3 и великих традиций Ferrari в гонках на выносливость. Некоторые из них откровенно отсылают к гоночной модели 250 LM, предлагая смелые технические решения, такие как 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и углом развала 120°, и в полной мере используют возможности, предоставляемые новыми правилами GT3. Смелый технический дизайн 296 GT3 опирается на сильные стороны гоночной машины 488 GT3, начиная с решительного стремления устранить, хоть и малочисленные, недостатки этой модели, которая по праву считалась «королевой выносливости».
В этом насыщенном проекте приняли непосредственное участие официальные пилоты Competizioni GT и гонщики-клиенты, а также команды и технические специалисты. В результате получился автомобиль с более эффективной аэродинамикой, большей жёсткостью на кручение, быстрым доступом ко всем деталям и большей безопасностью для водителей.
296 GT3 выглядит компактным, стильным, утонченным и быстрым — даже сверху
Кажется, что много? Только не для инженеров. Вот почему они совместно с техническими партнерами работали над уменьшением центра тяжести, повышением устойчивости (в том числе за счет управления балластом), миниатюризацией радиаторов и новой конструкцией подвески, снижающей нагрузку на шины, но не снижающей производительности. Все рассматривалось с точки зрения водителя, будь то «профессионал» или «любитель».
Например, дизайн кабины был полностью переработан, и вы можете мгновенно найти оптимальное положение для вождения. То же самое относится и к индивидуальным настройкам электронных компонентов. Новое рулевое колесо и новая центральная панель включают все функции, которыми всегда можно управлять с помощью дисплея благодаря новому дизайну, а также дополнительной паре экранов с высоким разрешением, которые в сочетании с дополнительным радаром позволяют держать конкурентов на расстоянии.
Электроника играет все более важную роль, и на 296 GT3 появились новые приложения для включения сцепления, переключения передач и управления регулятором давления наддува, что позволяет выполнить калибровку в соответствии с потребностями пилота.
Итак, как насчет двигателя? Уже в модели 296 GTB «маленький 12-цилиндровый» продемонстрировал некоторые особенности: турбокомпрессоры, размещенные V-образно для повышения компактности, низкий центр тяжести, снижение веса — все это помогло достичь чрезвычайно высоких уровней мощности.
Бразильский пилот Ferrari Competizioni GT Даниэль Серра осваивает мощный 296 GT3 во время тестов
Инженеры Competizioni GT еще больше воспользовались этим преимуществом, уменьшив систему охлаждения и разместив двигатель ниже и выдвинув дальше вперед по сравнению с его дорожным аналогом. Внедрение специфических гоночных компонентов и совместимость с различными видами биотоплива, предусмотренными гонками, в которых будет участвовать 296 GT3, позволили Ferrari создать высокопроизводительный и в то же время надежный двигатель, всё это будет способствовать финансовому управлению автомобилем.
После апрельских потрясений во Фьорано программа испытаний была разработана таким образом, чтобы превратить 296 GT3 в автомобиль, который не ограничится принятием эстафеты от 488 GT3, а побьет его рекорды.