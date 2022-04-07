Первый этап Passione Ferrari Club Challenge в Портимане

После специального этапа, прошедшего в конце февраля в Центре вождения Lapland Ice Driving Centre, Passione Ferrari Club Challenge официально открывает сезон 2022 на трассе в Портимане, одной из лучших и самых современных гоночных трасс в мире.

Многие участники со всей Европы собрались на южном побережье Португалии, где испытали свои силы за рулем своих Ferrari 488 Challenge и 488 Challenge EVO, стараясь показать лучшее время в гонках на круге.

Насыщенный адреналином день на трассе позволил 36 гонщикам повеселиться и отточить свои навыки вождения, а также познакомиться с местными традициями, приняв участие в частном мастер-классе по росписи португальской плитки "Азулежу", традиционного элемента декора португальской архитектуры

После этапа в Портимане Passione Ferrari Club Challenge переместится во Францию для второго раунда сезона, который пройдет 12 мая на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле.

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