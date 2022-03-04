Недавно завершилась первая часть программы мероприятий Passione Ferrari Club Challenge, сессии вождения Ferrari на трассе, предназначенной для владельцев 488 Challenge и 488 Challenge EVO.

Для первой встречи с нашими любителями Ferrari в 2022 году было выбрано действительно новое и эксклюзивное место: Центр вождения Lapland Ice Driving, замерзшее озеро площадью 1200 гектаров с 14 трассами, которые воспроизводят самые легендарные трассы Формулы-1.

Двухдневный тур, в ходе которого 20 участников из 7 разных стран выдержали испытание холодом шведской Лапландии (около -27°), дал возможность почувствовать небывалый выброс адреналина.

Четыре часа вождения в день, сначала на борту F8 Tributo (в этом случае только на трассе Club Challenge), а затем на 488 Challenge, позволили участникам к концу тура овладеть искусством дрифта и налюбоваться потрясающим пейзажем.

Кроме того, проводились многочисленные сопутствующие мероприятия, которые позволили нашим ферраристам полностью погрузиться в культуру и обычаи этой волшебной страны: посещение местного музея, тур на снегоходах, обзорная экскурсия на собачьих упряжках и панорамный тур на вертолете.

Гоночное приключение, которое, безусловно, произвело неизгладимое впечатление на новых и старых членов сообщества Passione Ferrari Club Challenge, которым уже не терпится вновь завести моторы на трассе в Портимане 31 марта.

Полный календарь Club Challenge >

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