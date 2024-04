Il 31 gennaio, in occasione della Festa del Patrono, San Geminiano, tutti i residenti di Modena e provincia potranno usufruire di una speciale tariffa d’ingresso per visitare il Museo Enzo Ferrari di Modena e le mostre in corso.

Sarà sufficiente presentarsi in biglietteria con documento di identità che dimostri la residenza per avere la tariffa di 12 Euro anziché 22.

Modena – Museo Enzo Ferrari Via P. Ferrari 85 Ingresso parcheggio via G. Soli 101

biglietteriamef@ferrari.com

tel. 0594397979