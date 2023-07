Un ricco calendario quello messo a disposizione da Ferrari per una serie di eventi unici organizzati per celebrare il Cavallino Rampante e coinvolgere non solo i tifosi ma un’intera comunità di appassionati. Tra visite guidate, intrattenimento, momenti ludici e tanto divertimento!

E una serie di aperture speciali dei Musei dove, oltre al tour, tutti i partecipanti potranno seguire le attività in pista della Ferrari durante i week end di gara. Il calendario eventi speciali: 17 giugno – Notte Rossa – Maranello; 3 - 9 luglio – Motor Week – Maranello; 20 luglio – Apertura notturna – MEF; 14 ottobre – Apertura notturna – Maranello. Il calendario aperture speciali: 10 – 11 giugno – 24h Le Mans – Maranello; 1 – 3 settembre – GP Monza – sede da definire. Per info e prenotazioni: +39 0536949713 museo@ferrari.com