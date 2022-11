Sono proprio le strade che rendono Ibiza la destinazione perfetta per una tappa del GT Tour di Ferrari, un nuovo evento che, oltre a regalare il massimo del piacere di guida, offre anche l’opportunità di fare nuove amicizie, vivere esperienze uniche e creare ricordi destinati a durare a lungo.







Per tre giorni, alla fine di settembre, il primo gruppo di donne si è riunito per pilotare le loro sfavillanti Ferrari in giro per Ibiza, cogliendo il vero spirito dell’isola, assaporando le migliori specialità gastronomiche e visitando una fattoria di 300 anni per vivere l’esperienza “dalla fattoria alla tavola”.





Ibiza ha una storia millenaria e variopinta, e in passato è stata rivendicata dall’Impero Romano, ma oggi la vita qui è molto più tranquilla, almeno su una metà dell’isola.



Il primo giorno le tredici partecipanti e le loro accompagnatrici si sono riunite portando con sé un fantastico assortimento di vetture del Cavallino Rampante, tra cui una 812 GTS, tre F8 Spider, una Portofino M e una scintillante 296 GTB bicolore, una delle Ferrari più nuove, che racchiude sotto il cofano un motore ibrido V6 da 3 litri che eroga circa 654 CV.