Nel 1971 l’inglese Peter Gethin, a bordo di una BRM, arrivò primo per un solo centesimo di secondo in quello che fu il finale più combattuto della storia della F1. Le prime cinque vetture tagliarono tutte il traguardo nell’arco di soli 0,61 secondi e, con una media di 242,6 km/h, la gara stabilì un record di velocità per la F1 (dal 1972 furono aggiunte due chicane per rallentare la corsa).





Quella rimase la gara più veloce fino al Gran Premio d’Italia del 2003, in cui Michael Schumacher vinse a Monza pilotando una Ferrari a una media di 247,6 km/h e stabilì un record tuttora imbattuto.





Tra il 1971 e il 2003 Ferrari registrò alcuni grandi successi come la vittoria di Clay Regazzoni al GP del 1975, dove Niki Lauda arrivò terzo prima di guadagnarsi, nello stesso anno, il primo titolo mondiale di F1 a bordo di una Rossa (nel 2025 ricorrerà il cinquantesimo anniversario dell’impresa). È da ricordare anche la vittoria di Jody Scheckter del 1979, che valse al pilota sudafricano il titolo mondiale. Nel 1988 fu la volta di Gerhard Berger, seguito al secondo posto da Michele Alboreto: un podio emozionante per la Scuderia, a poche settimane dalla morte del fondatore Enzo Ferrari. Nel 1996 arrivò invece il primo successo (su cinque) a un GP d’Italia per Michael Schumacher come pilota Ferrari.