“Per un progetto del genere, era necessario mettere da parte tutte le conoscenze accumulate in anni di pratica e ogni possibile standard di orologeria”, spiega Julien Boillat, Direttore Tecnico per le casse di Richard Mille. “È esattamente ciò che abbiamo fatto durante la nostra collaborazione con i laboratori di Audemars Piguet Le Locle. Eliminare quegli ultimi decimi di millimetro di spessore è stato un processo estremamente impegnativo e lungo”.

Così come per ogni Ferrari la forma segue la funzione, anche qui è stato adottato un nuovo approccio all’orologeria meccanica in cui è la tecnicità a determinare l’estetica. In altre parole, non si tratta di un oggetto da esposizione ma di un orologio in cui ogni componente è stato progettato per l’uso quotidiano.

“Anche nel regno dell’ultrapiatto eravamo determinati a realizzare un orologio che soddisfacesse gli stessi requisiti di progetto e convalida di tutti gli altri nostri modelli. In questa ricerca della sottigliezza assoluta, dovevamo offrire un orologio che, lungi dall’essere un “concept watch”, fosse all’altezza del compito di assecondare la quotidianità di chi lo indossa, in qualsiasi circostanza”, spiega Salvador Arbona, Direttore Tecnico Movimenti di Richard Mille.

La serie RM UP-01 Ferrari sarà composta da 150 esemplari in edizione limitata.