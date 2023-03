I gioielli nascosti

Dal suo lancio, il programma Vendite Speciali prototipi ha assegnato ai collezionisti un numero limitato di esemplari delle antenate de LaFerrari in edizione limitata, la Serie Speciale F12tdf e le Icona Monza SP1 e SP2. Per il collezionista Lorenzo Innocenti entrare nel mondo del collezionismo di prototipi rappresenta la possibilità di vivere il dietro le quinte di Ferrari in una modalità riservata a un gruppo molto ristretto di persone.





“Siamo abituati a vedere le auto finite e non ci rendiamo conto di quanto lavoro ci sia dietro al loro sviluppo”, racconta Innocenti a The Official Ferrari Magazine. Orgoglioso proprietario di tre prototipi – antesignani de LaFerrari e della SF90 Stradale (nella foto) e della Enzo (non raffigurata) – è affascinato da “quel 50% invisibile del mondo Ferrari che i clienti non vedono mai, fatto di persone, studi e test” che conduce alle stradali definitive.





Ma non si tratta solo di questo: Innocenti spiega come il programma sia anche un’esperienza che permette di confrontarsi direttamente con i principali talenti di Ferrari, il che aggiunge un valore incredibile al percorso di un collezionista. “Per un collezionista appassionato come me, la possibilità di discutere dello sviluppo di una vettura – dal prototipo al modello finito, comprese le sfide e gli ostacoli tecnici – è davvero la ciliegina sulla torta”.