La Ferrari Academy consegna ai vincitori delle cinque categorie il trofeo ufficiale e consente loro di conservarlo ed esporlo nella loro concessionaria per un anno, prima di restituirlo per la premiazione dell’anno successivo. I vincitori del 2023 hanno inoltre ricevuto una riproduzione in scala 1:2 del trofeo che potranno conservare per sempre, con una targhetta che riporta il loro nome, la categoria in cui hanno vinto e la concessionaria in cui lavorano.

La Ferrari Academy si congratula con le persone premiate per ogni categoria. I Testa Rossa Awards torneranno anche quest’anno per riconoscere ancora una volta il merito di chi si impegna ogni giorno nelle concessionarie Ferrari per dare vita a un’esperienza unica, sia per il personale che per la clientela.

I vincitori del 2023 per ogni categoria sono i seguenti:

Top Technician – Daniel Dawson – JCT600 Leeds – UK

Top Service Manager – Harald Osing– Alfred Gohm GmbH – Germania

Top After Sales Ambassador – Matthew Grounds – Ferrari Sydney – Australia

Top Marketing Executive – Guillaume Ettori – SF Cote d'Azur Cannes – Francia

Top Sales Executive – Julian Sion – Maranello Motors GmbH – Germania