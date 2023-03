Anche l’anno appena trascorso non ha fatto eccezione: 60 finalisti provenienti da tutto il mondo sono arrivati a Maranello per partecipare alla fase finale di questa sfida globale e hanno ritirato i premi per i risultati ottenuti in categorie quali Vendite, Post-Vendita e Marketing.

La Ferrari Academy consente ai 5 vincitori di conservare i trofei ufficiali per un anno, fino a quando non verranno restituiti per premiare i vincitori dell’anno successivo. I vincitori hanno inoltre ricevuto una riproduzione in scala dei trofei che potranno conservare per sempre, con una targhetta che riporta il loro nome, la categoria in cui hanno vinto e la concessionaria in cui lavorano.

A causa della pandemia le precedenti cerimonie si erano svolte a distanza; è stato quindi un gradito ritorno quello delle premiazioni a Maranello, anche per la possibilità di consegnare i premi di persona ai felicissimi destinatari.