Quando accende l’auto e preme delicatamente sull’acceleratore, i passanti rimangono a bocca aperta, stupiti alla vista di quella che non può che essere una berlinetta Ferrari, che si fa strada accompagnata da... un ronzio elettrico.

“Per una persona con la mia passione, è sicuramente una sensazione nuova accendere il motore e non sentire quel ruggito familiare”, ammette Michelle. “Ma il futuro sta andando in questa direzione e la Casa di Maranello ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. Anche in modalità elettrica, tutto ciò che mi circonda è tipicamente Ferrari: i comandi, l’abitacolo, il sedile, l’atmosfera, la sensazione di guida”.