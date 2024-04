Persino i pulsanti per gli alzacristalli elettrici sono stati attentamente riprogettati, il doppio portabicchieri è in vetro e la sede della chiave è vicina alla zona per la ricarica wireless di dispositivi mobili. Tutto all’insegna della praticità. Ci sono anche spaziosi vani portaoggetti. Dai sedili posteriori si possono ammirare forma, design e texture delle finiture delle porte, un’assoluta novità per una Ferrari.

Lo stesso vale per l’attenzione in tema di sostenibilità. Ferrari dichiara che l’85% delle finiture interne sono realizzate in modo sostenibile, con materiali che comprendono poliammide riciclata ricavata da reti da pesca e una nuova versione di Alcantara ricavata per il 68% da elementi riciclati post-consumo. Al posto della moquette è possibile richiedere un tessuto balistico antiproiettile utilizzato per le uniformi militari. In questo caso lo scopo è garantire una robustezza adeguata ai compiti più ardui della vettura e un’utilizzabilità quotidiana anche in ambienti impegnativi.