Sono passati settant’anni da quando Ferrari ha inaugurato il suo primo concessionario negli Stati Uniti. Ora sono più di cinquanta, sparsi su tutto il territorio statunitense. Il loro personale specializzato trasforma ogni giorno i sogni in realtà. E non si tratta solo di sogni strettamente legati al mondo dei motori. Prendete un posto in prima fila per ammirare la collezione moda Ferrari Spring/Summer 2024, scoprirete numerosi look per esprimere la passione per il marchio anche quando non siete a bordo di una Rossa.

Nel magazine trovate anche le parole di Motohiko Isozaki, campione del Challenge Europe e appassionato collezionista di Ferrari, che descrive la particolare sinergia che lo lega al marchio; potrete poi leggere delle leggendarie GTO e Testarossa che festeggiano insieme i loro quarant’anni e di un gruppo di fortunatissimi piloti di Ferrari Purosangue alle prese con un viaggio indimenticabile nell’entroterra della Mongolia, per un’esperienza di guida sul ghiaccio davvero mozzafiato.



Buona lettura!