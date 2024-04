Non una, ma ben due star da copertina a impreziosire il nuovo numero di The Official Ferrari Magazine: l’ultima “nata” della Serie Speciale Ferrari e il lancio di un nuovo concept per trasferire l’essenza del Programma XX sulle vetture della Casa di Maranello con omologazione stradale. La SF90 XX Stradale e la SF90 XX Spider sono gli ultimi modelli della Serie Speciale Ferrari, che annovera anche la 599 GTO, la F12tdf, la 488 Pista e la 812 Competizione. Ciò che rende queste due vetture particolarmente speciali, tuttavia, è la loro affinità con il Programma FXX Ferrari, il laboratorio “su quattro ruote” di auto progettate esclusivamente per l’impiego in pista, come la FXX-K Evo. Il risultato? Due auto omologate per uso stradale che si avvicinano quanto più possibile alle vetture concepite per la pista.